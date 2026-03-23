Las estimaciones de las principales consultoras señalan que la inflación mensual superará este marzo el 3%, posicionándose por encima del 2,9% registrado tanto en enero como en febrero pasado.

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Los precios de alimentos y bebidas siguen en alza, mientras el impacto de los combustibles ajusta los valores en todo el país y en toda la economía.

Los estudios más recientes no muestran señales de alivio. Además, el encarecimiento del transporte impacta de lleno en los bolsillos de los más vulnerables, ya que el impulso a la inflación vienen de la mano de productos y servicios que no pueden obviarse.

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De esta manera, el Gobierno de Javier Milei comienza a alejarse de su principal caballito de batalla económico: la baja de los precios, y desde Casa Rosada ya ensayan argumentos para responsabilizar al contexto internacional por las subas generalizadas.

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