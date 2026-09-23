La suba en los precios de los alimentos complican la baja en la inflación
La dinámica de alimentos y bebidas se consolida como el principal factor de presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en septiembre, y la consultoras prevén que el dato volverá a ubicarse por encima del 2%.
Los ajustes en los precios de los alimentos durante el noveno mes del año encendieron las alarmas en el Gobierno, ya que las estimaciones privadas proyectan que la inflación podría volver al 2% mensual, luego del 1,7% registrado en agosto, el menor dato en 14 meses.
Según los relevamientos, el rubro alimentos muestra variaciones semanales que, acumuladas, ensanchan la brecha entre las metas oficiales y las expectativas del mercado.
Mientras en Casa Rosada insisten en que la inflación ya se mueve en un rango de entre 1,5% y 2% mensual, los analistas privados observan un repunte en productos básicos de la canasta hogareña.
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