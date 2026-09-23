Los ajustes en los precios de los alimentos durante el noveno mes del año encendieron las alarmas en el Gobierno, ya que las estimaciones privadas proyectan que la inflación podría volver al 2% mensual, luego del 1,7% registrado en agosto, el menor dato en 14 meses.

Ads

Según los relevamientos, el rubro alimentos muestra variaciones semanales que, acumuladas, ensanchan la brecha entre las metas oficiales y las expectativas del mercado.

Mientras en Casa Rosada insisten en que la inflación ya se mueve en un rango de entre 1,5% y 2% mensual, los analistas privados observan un repunte en productos básicos de la canasta hogareña.

Ads

Puede interesarte

Ads