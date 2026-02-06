De cara a la subasta pública del Complejo Casino de Necochea, prevista para el próximo miércoles 11 de febrero a partir de las 15.00, la martillera pública Mariana Ortega, designada tras el sorteo realizado en el Municipio, compartió sus sensaciones y detalles del proceso que, según coinciden desde el Ejecutivo local, marcará un antes y un después para la ciudad.

Ads

Puede interesarte

El intendente Arturo Rojas ya había destacado que la subasta se enmarca en una nueva impronta de gestión respecto del histórico complejo, y en ese contexto Ortega reconoció el peso simbólico que rodea al Casino. “Tengo que convivir con ambas situaciones: claramente es un tema del que todo el mundo está hablando y me llegan los comentarios. Como ciudadana, nacida en Necochea, sé perfectamente lo que implica”, expresó. Y agregó que la mejor forma de honrar ese espacio es “hacerlo con total responsabilidad, respetando el marco legal”.

En relación con los aspectos técnicos y legales previos al acto, la martillera explicó que el plazo de inscripción de oferentes finalizará este viernes 6 de febrero. En caso de existir interesados, se verificará la presentación de la documentación requerida y las garantías correspondientes.

Ads

El lunes 9 de febrero se realizará una visita al complejo, que será exclusiva para los oferentes inscriptos. “Ya no va a ser abierta como la anterior, porque no habrá más chances de inscribirse”, aclaró Ortega. De todos modos, recordó que continúa disponible una visita virtual, a la que se puede acceder a través de YouTube en ‘Subasta Casino Necochea’.

El momento central llegará el miércoles 11 de febrero a las 15.00, cuando se lleve adelante el acto formal de subasta. “Ese será el momento culmine, donde terminaríamos con el proceso y luego se dará cumplimiento a todo lo que está previsto en el marco normativo respecto de cómo continúa con el posible adjudicatario”, explicó.

Ads

Finalmente, consultada sobre el significado que tendrá la bajada del martillo para Necochea, Ortega fue contundente: “Sin lugar a dudas, la subasta va a marcar un hito en la historia de la ciudad. Necochea tiene memoria, historia y cultura, y el Casino es un símbolo de todo eso. No lo veo como borrar parte de la historia, sino como la apertura de una nueva etapa”.