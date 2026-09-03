La Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso la licencia obligatoria por 90 días del camarista de La Plata Raúl Dalto, a partir de una denuncia presentada por el procurador general de la Provincia, Julio Conte-Grand.

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En paralelo, comenzó el proceso para conformar el Jurado de Enjuiciamiento que deberá analizar la situación del magistrado. Según se indicó, se lo acusa de presuntos actos de maltrato hacia agentes, funcionarios y otros magistrados, que habrían generado un clima laboral adverso y afectado el funcionamiento del servicio de Justicia.

Dalto es integrante de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata.

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La medida fue adoptada mientras se sustancia la etapa preliminar para la conformación del jury, que tendrá a su cargo determinar si Dalto incurrió en las conductas señaladas en la denuncia. Por disposición de la Presidencia de la Suprema Corte bonaerense, ya se fijó una fecha para avanzar con la integración del órgano que deberá intervenir en el proceso.

En ese marco, el próximo 9 de septiembre a las 10 se realizará, en la Vicepresidencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, el sorteo público de cinco abogados titulares y tres suplentes de la lista de conjueces del Tribunal.

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Ahora, con la licencia obligatoria ya dispuesta y el inicio de la conformación del jury, será ese órgano el que deberá analizar las acusaciones y determinar si corresponde avanzar con alguna sanción contra el magistrado.