La Suprema Corte de Justicia, a través de la Resolución SC 3290/25, dispuso licencia por noventa días al juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 del Departamento Judicial Azul, con sede en Tandil, José Martín Zárate.

La decisión se tomó en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de su función, que lo tienen como blanco de un jurado de enjuiciamiento. Además, se le inició una causa penal, impulsada por el procurador General, Julio Conte Grand.

El magistrado, que fue formalmente notificado de su suspensión en su despacho este jueves, por funcionarios provenientes de Azul, está siendo investigado por posibles delitos de prevaricato agravado, cohecho y extorsión.

En su resolución, el máximo tribunal provincial señala que “surge la imperiosa necesidad de adoptar en el ámbito de las facultades de superintendencia del Tribunal, acciones de carácter urgente que permitan garantizar -con carácter primordial- evitar la repetición de nuevos hechos reprochables, como así también garantizar la efectividad de la investigación en las distintas esferas de responsabilidad comprometidas en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, sin perjuicio de la oportuna intervención del Jurado de Enjuiciamiento”.

En abril, se realizaron allanamientos en el despacho de Zárate, en su domicilio particular y en un hotel céntrico de Tandil, como parte de la pesquisa por supuestas negociaciones irregulares vinculadas a terrenos de la zona de Miradores de Montecristo, próximos al cerro El Centinela.

Las investigaciones incluyeron además documentación secuestrada en estudios jurídicos y declaraciones testimoniales de particulares y funcionarios judiciales, informó El Diario de Tandil.