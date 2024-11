Una reciente propuesta del oficialismo de Necochea, de incluir una "tasa solidaria para el mantenimiento de la red vial urbana municipal" dentro de la Ordenanza Fiscal Impositiva 2025, despertó críticas y reacciones en el distrito. El proyecto inicial contemplaba la recaudación de unos $16.000 millones a través de un 3% sobre la carga de combustible en el distrito y una tasa portuaria para los camiones que operan en el Puerto Quequén. Sin embargo, la oposición y el sector agropecuario manifestaron un firme rechazo, y lo más curioso es que el tema llegó a uno de los medios más grandes del país.

Un importante diario, que dio cobertura nacional a la polémica, tituló una nota este jueves como “Un intendente bonaerense apunta a recaudar $16.000 millones con una polémica tasa portuaria”, citando a la Sociedad Rural de Necochea y Coninagro, que consideraron la iniciativa un “despropósito” y la tildaron como "escandalosa". Frente a esto, Rojas dialogó con LANOTICIA1.COM y calificó las acusaciones como “operaciones”. “Esa nota dice cualquier cosa, tiran números al boleo. Ahora tengo que esperar a ver qué aprueban en la sesión. Lo demás son operaciones muy burdas", aseguró a este medio.

La nota publicada este jueves en un matutino porteño que molestó al intendente.

Modificaciones y ajustes en el proyecto

En medio de la presión de la oposición y las críticas del sector agropecuario, el oficialismo accedió a realizar ciertos ajustes al proyecto original que se trata este jueves en el Concejo Deliberante (HCD). En las últimas horas, Rojas confirmó a LANOTICIA1.COM que el 3% sobre la carga de combustible fue eliminado, así como también un arancel que afectaba a los geriátricos. Además, el incremento en las tasas municipales fue ajustado de un 68% a un 45%, buscando alivianar la carga impositiva. Sin embargo, la tasa portuaria sobre el movimiento de camiones en Puerto Quequén se mantiene en el proyecto.

Para defenderse del artículo publicado en el matutino porteño, el intendente destacó las limitaciones con las que su gobierno ha trabajado para llegar a acuerdos en el Concejo Deliberante. "En cinco años de gestión nunca tuve la cantidad de concejales para aprobar nada. Siempre tuvimos que dialogar y buscar consensos con otros bloques políticos. Más democrático que eso no hay", explicó Rojas ante nuestros micrófonos, subrayando que su espacio, con ocho concejales sobre veinte, debe conseguir once votos para obtener la mayoría necesaria en la aprobación de ordenanzas como la fiscal.

La Comisión de Política Económica y Finanzas debatió los puntos principales del proyecto. Foto: Noticias de Necochea

Denuncias de operaciones mediáticas

Esta no es la primera vez que Rojas denuncia ser víctima de "operaciones" en su contra. Recientemente, el jefe comunal criticó lo que consideró una “explosión mediática” tras su viaje a Brasil para asistir al Gran Premio de Fórmula , un evento que generó cuestionamientos en redes sociales. "No tengo nada que ocultar, no hice nada por fuera de la ley. Esto comenzó como una operación de algún sector, luego se sumaron actores de la oposición y hasta personas que ni siquiera son de Necochea. Intentan esmerilar mi figura", había expresado Rojas el pasado 6 de noviembre a este medio.

En aquella oportunidad, el intendente vecinalista ya había anticipado que los ataques habrían sido impulsados por sectores vinculados a la exportación. En ese sentido, Rojas detalló cómo la situación se viralizó a través de un “video trucho” en redes sociales que mostraba su rostro oculto, lo que insinuaba que intentaba esconderse. "Como si me hubieran descubierto de trampa con algún amante, cuando en realidad estaba con mi hija de 15 años, que es fanática de Verstappen", había explicado a LANOTICIA1.COM, lamentando el morbo y la desinformación que se propagó en plataformas como TikTok.

Según el intendente, estas “operaciones mediáticas” podrían estar relacionadas con la reciente propuesta de la tasa portuaria. "Soy uno de los pocos intendentes vecinalistas de la Provincia y nuestro espacio tiene mucha pluralidad. Pero al no estar alineado a un partido, muchas veces no contamos con una estructura de contención que pueda frenar estas operaciones mediáticas", sostuvo Rojas, quien también hizo referencia a la inequidad en la distribución de recursos. “Son muchos los impuestos nacionales que salen de nuestro distrito y hoy lo que recibimos es nada”, agregó días atrás.

Rojas se mostró convencido de que estos ataques “obedecen a intereses de ciertos sectores que ven con desagrado la implementación de la tasa portuaria” en su distrito. "Se entremezclan varias situaciones y además hay varios actores de la oposición que, sin dar la cara a nivel local, fueron fogoneando una mentira que se terminó viralizando. Miente, miente que algo quedará, como dice el refrán", concluyó el alcalde en aquel momento. En medio de la polémica, el Concejo Deliberante de Necochea tiene programado tratar la Ordenanza Fiscal Impositiva 2025 este mismo jueves.