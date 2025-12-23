Este martes, cooperativistas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizaron una protesta frente a la Municipalidad de Lanús, gobernada por el intendente camporista Julián Álvarez, en reclamo de salarios y mejores condiciones laborales.

La manifestación comenzó sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 3800, donde los manifestantes prendieron fuego neumáticos y bloquearon completamente la mano con sentido hacia el sur. Ante el corte y la tensión creciente, la Policía Bonaerense cerró el acceso al edificio municipal.

En ese contexto, uno de los manifestantes lanzó una advertencia: “Si no baja el intendente, va a pasar lo de Quilmes”, en clara referencia a los enfrentamientos del día anterior entre cuidacoches de la UTEP y fuerzas de seguridad en ese distrito.

Según trascendió, el reclamo central apunta a los salarios de los cooperativistas que realizan tareas de barrido y limpieza en Lanús. Bajo el lema “Economía social y popular en emergencia”, la UTEP difundió un comunicado previo a la protesta en el que aseguró: “Los trabajadores de Lanús nos organizamos por nuestros derechos. Porque no hay Navidad digna sin salarios justos y con precarización laboral”.

Entre los pedidos figuran aumentos salariales, el pago de un bono de fin de año, la entrega de productos navideños, la continuidad de los convenios laborales vigentes y la inclusión de cooperativas de trabajo en los esquemas municipales.

Desde el municipio de Lanús, señalaron que se trata de “un piquete con intencionalidad política, y no de un reclamo genuino de vecinos y vecinas”. En ese sentido, apuntaron directamente contra el Movimiento Evita local y difundieron imágenes en las que aparece Silvio “Tinino” Denis Guzmán, dirigente cercano a Agustín Balladares (referente del Movimiento Evita en Lanús y concejal hasta hace menos de dos semanas), a quien acusan de instigar la protesta.

Tras los incidentes en Quilmes, el gobernador Axel Kicillof encabezó un plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Ensenada, del que participó Balladares, quien luego se fotografió con el mandatario provincial y publicó un mensaje en redes sociales: “Sin sectarismos, combatiendo a la resignación y al desánimo. Hay otro camino y es con Kicillof”.

En Quilmes, el conflicto se desató luego de que el Concejo Deliberante aprobara la ordenanza de estacionamiento medido, que habilita la contratación formal de un número limitado de cuidacoches y un llamado a licitación pública. Tras los disturbios, Grabois sostuvo que la situación no tenía relación con una interna del peronismo.