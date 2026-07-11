Mientras disfrutaba de su jornada de descanso en Kansas y se preparaba para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial, la Selección argentina celebró el 9 de Julio con la tradicional Torta Argentina, el emblemático postre creado en Dolores.

Ads

Silvia Miguel, oriunda de Rada Tilly (Chubut), es una emprendedora gastronómica radicada en Kansas desde hace 23 años.

Ya había sorprendido con la torta del cumpleaños del capitán, Lionel Messi. Ahora, en pleno Día de la Independencia, la Selección argentina recibió la sorpresa con sabor bien nacional.

Ads

Miguel, quien dirige el emprendimiento Pan Caliente KC, especializado en productos típicos argentinos, preparó una torta especialmente para el plantel albiceleste, con el dulce de leche como protagonista y un diseño alusivo a los colores nacionales. "Volvimos al hotel con más dulzura para nuestra Selección. Nada mejor que celebrar el Día de la Independencia llevándoles un poquito de nuestra tierra a los campeones", expresaron desde el emprendimiento a través de sus redes sociales.

“Es una torta nacida en la ciudad de Dolores, con muchas capas de bizcochuelo muy finitas. Cada una lleva dulce de leche y la cobertura es de merengue. Para esta ocasión también la decoré con cintas de Argentina”, explicó la emprendedora.

Ads

Por su parte, el intendente dolorense, Juan Pablo García, celebró a través de su cuenta en Instagram la llegada de este símbolo del distrito bonaerense a la mesa de la selección: "El sabor de la Torta Argentina llegó a la mesa de la Selección Argentina, en el festejo por el día de Independencia. La torta fue preparada por Silvia Miguel, llevando un pedacito de nuestra ciudad a un momento tan especial. Es un orgullo dolorense que la receta nacida en el Primer Pueblo Patrio siga representándonos en todas partes”.

El origen de la “Torta Argentina” se remonta a finales del siglo XIX cuando un 25 de mayo dos mulatas uruguayas especialistas en repostería elaboraron este manjar en honor a esa fecha patria contaba con 25 capas circulares untadas en dulce de frutas.

La receta de la Torta Argentina

Ingredientes

Ads

1/2 kilo de manteca a temperatura ambiente

1/2 kilo de azúcar molida

1/2 kilo de harina común 000

9 huevos

3 yemas

ralladura de nuez moscada

1 kilo y medio de dulce de leche

Para la cocción se necesitan moldes especiales de aluminio.

Preparación

Paso 1: consiste en batir la manteca con el azúcar hasta formar una crema, luego incorporá de a uno los huevos y las yemas mientras se continúa con el batido.

Paso 2: Agregá de a poco la harina tamizada y mezclá bien. Por último, sumá una pizca de nuez moscada.

Paso 3: Enmantecá los moldes y añadí un poco de preparación, tiene que quedar finita como un panqueque.

Paso 4: Llevá al horno a 180º hasta que se cocine sin llegar a dorarse (aproximadamente 5') y desmoldá inmediatamente en la fuente que se va a servir, con la ayuda de una espátula. Lo ideal para una torta familiar es cocinar entre 10 y 12 capas

Paso 5: Para el armado, untá capa por capa con el dulce de leche y cubrí toda la preparación con merengue italiano o glasé real.