La muerte de Ernestina Pais sigue generando repercusiones en la provincia de Buenos Aires. Mientras la Justicia intenta reconstruir cómo ocurrió el accidente en San Isidro, vecinos de la zona denunciaron presuntas fallas en el paso a nivel donde ocurrió la tragedia. Además, volvió a tomar relevancia un antecedente vial protagonizado por la periodista meses atrás en Vicente López.

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El reclamo de vecinos por el paso a nivel de San Isidro

Tras conocerse la noticia, durante el programa LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito contó que recibió mensajes de vecinos de San Isidro que advertían sobre presuntas fallas en ese paso a nivel y en otros cruces del Tren de la Costa.

Así el Tren de La Costa chocó al Honda City de Ernestina Pais



Pais estaba inhabilitada para conducir desde marzo. Además, se negó a que se le practicara un test de alcoholemia en esa ocasión. La inhabilitación fue dictada por 468 días. https://t.co/0YrBVZgP5O pic.twitter.com/3p8BTz6gU6 — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) June 27, 2026

"Me está escribiendo gente del barrio y dice que esa barrera y otras del Tren de la Costa tienen un funcionamiento pésimo. Que hay muchas fallas, que ya se quejaron y que nadie les dio pelota", relató el conductor al aire.

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En el mismo programa, el panelista Pepe Ochoa aseguró haber hablado con una vecina que vive a media cuadra del lugar del accidente. Según ese relato, "las barreras bajan a destiempo y no coincide el sonido con la bajada de la barrera". Además, sostuvo que en la zona "no hay luz y no hay control de nada", especialmente para quienes descienden por la barranca hacia el cruce ferroviario.

Desde la Municipalidad de San Isidro, en cambio, informaron que las primeras verificaciones realizadas tras el accidente indican que tanto la barrera como el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente al momento del impacto. Esos aspectos forman parte de la investigación que lleva adelante la fiscal María Paula Hertrig.

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El choque en Vicente López que volvió a quedar bajo la lupa

El caso también volvió a poner en primer plano un episodio ocurrido en marzo de este año en Vicente López. En aquella oportunidad, Ernestina Pais chocó con otro vehículo sobre la avenida del Libertador y se negó a realizar el test de alcoholemia.

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Como consecuencia, las autoridades labraron la infracción correspondiente, secuestraron el automóvil y, según informó el Ministerio de Transporte bonaerense, la periodista quedó inhabilitada para conducir hasta el 8 de octubre de 2027.

En los últimos meses, Pais había hablado públicamente sobre su recuperación del alcoholismo y sostenía que atravesaba una nueva etapa de su vida. Ahora, la investigación judicial buscará reconstruir las circunstancias del accidente ocurrido en San Isidro y determinar cómo se produjo el choque entre el vehículo y la formación del Tren de la Costa.