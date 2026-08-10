Una familia bonaerense con raíces en San Pedro atraviesa horas de profundo dolor luego de que su hija de tres años muriera en un trágico accidente ocurrido en Bariloche, cuando la camioneta en la que se trasladaba junto a sus padres cayó por una pendiente y terminó completamente sumergida en el lago Nahuel Huapi.

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Según informó La Opinión Semanario, el padre de la pequeña, Agustín Orso, es oriundo de San Pedro, mientras que su pareja, Eugenia, nació en Tierra del Fuego. Ambos se encontraban radicados desde hacía varios años en San Carlos de Bariloche, donde vivían junto a su hija.

El accidente ocurrió este sábado alrededor del mediodía, en un sector del barrio Don Orione, a la altura del kilómetro 15 de la avenida Exequiel Bustillo, en el oeste de Bariloche.

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La familia se preparaba para salir en una Hyundai Tucson con destino al Cerro Catedral. La niña había sido colocada en su silla de seguridad, con los cinturones correspondientes.

En ese momento, la madre puso en marcha el vehículo mientras el padre se encontraba afuera, retirando la nieve acumulada en el terreno para poder sacar la camioneta.

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El lote presenta una importante pendiente y, por causas que son materia de investigación, el vehículo perdió adherencia sobre el terreno helado y comenzó a desplazarse marcha atrás. La camioneta tomó velocidad y avanzó hacia un barranco que desemboca en el lago.

Ante la situación, la madre logró salir del habitáculo y comenzó a pedir ayuda. El padre intentó detener el vehículo, pero no pudo evitar que continuara su recorrido y cayera varios metros hasta quedar completamente sumergida en las aguas del Nahuel Huapi.

Tras el aviso de familiares y vecinos, se desplegó un amplio operativo de emergencia. Participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina, buzos especializados, personal policial, bomberos y equipos del servicio de emergencias.

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Los buzos lograron localizar la camioneta y posteriormente encontraron el cuerpo de la niña, a aproximadamente 25 metros de profundidad. Pese al operativo de rescate, la pequeña no pudo ser salvada.

De acuerdo a lo que informó Fm Tiempo 103.5 - Baradero , los padres fueron asistidos y trasladados a un centro de salud debido a las consecuencias de la hipotermia. Según la información difundida, ambos se encontraban fuera de peligro y la madre recibió el alta luego de permanecer algunas horas en observación.

La investigación quedó a cargo de los fiscales Guillermo Lista y Álvaro Viterbori, quienes buscan determinar con precisión las circunstancias que provocaron la caída del vehículo. Los peritajes serán determinantes para establecer cómo se produjo el desplazamiento de la camioneta sobre el terreno afectado por el hielo y la nieve.