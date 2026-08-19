Una familia de Alejandro Korn, partido de San Vicente, sufrió una tragedia durante sus vacaciones en Jujuy. La camioneta en la que viajaban cayó más de 80 metros por un barranco en la Cuesta del Lipán: una mujer murió y su hija, de 33 años, se encuentra internada en estado gravísimo.

Ads

El accidente ocurrió el domingo por la tarde, en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, cuando los cinco integrantes de la familia recorrían la zona a bordo de una Toyota SW4 que habían alquilado.

Las víctimas fueron identificadas como Narciso González, de 60 años; Silvia Rosana Amaro, de 58; Favio Hernán González, de 31; Lorena Paola González, de 33; y Augusto Coda, de 34, pareja de Lorena.

Ads

De acuerdo con la información publicada por Clarín, la camioneta se despistó en uno de los sectores de curvas y terminó cayendo por la ladera. Silvia Rosana Amaro salió despedida del vehículo y murió en el acto.

Su hija Lorena fue trasladada junto al resto de los ocupantes al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. Según fuentes citadas por el medio nacional, la joven se encuentra en estado crítico y tendría muerte cerebral.

Ads

El resto de los integrantes de la familia también sufrió heridas producto del fuerte impacto y permanece bajo atención médica.

Habían viajado de vacaciones

La familia había llegado al norte del país pocos días antes del accidente. El objetivo era recorrer distintos atractivos turísticos de Salta y Jujuy, entre ellos la Cuesta del Lipán y las Salinas Grandes.

La zona donde ocurrió el accidente es uno de los principales corredores turísticos de Jujuy. La ruta asciende desde la Quebrada de Humahuaca hacia la Puna y alcanza los 4.170 metros sobre el nivel del mar en el Abra de Potrerillos.

Ads

Según trascendió, al momento del accidente conducía Favio González, quien no recuerda cómo ocurrió el despiste. “Solo recuerda una curva y luego que los sacaban porque habían caído”, relataron familiares.

El rescate estuvo a cargo de bomberos y equipos médicos, que trabajaron para retirar a los cinco ocupantes del vehículo y trasladarlos al hospital de la capital jujeña.

Una familia de Alejandro Korn

Los integrantes de la familia son oriundos de Alejandro Korn, donde Narciso y su hijo Favio tienen una casa de repuestos.

Lorena y Augusto, en tanto, trabajaban juntos en una empresa de servicios financieros y vivían en Villa del Parque.

La familia compartía además su afición por los viajes y había publicado fotografías de distintos recorridos realizados por el país.

La tragedia ocurrió apenas 20 días después de otro accidente en la misma zona de la Cuesta del Lipán, cuando una familia de Ezeiza cayó con su vehículo por un barranco de unos 50 metros. En aquel hecho murió un niño de 11 años.