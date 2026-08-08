Después de dos años atravesados por internas, impugnaciones y una conducción de contingencia, la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense busca dejar atrás la crisis interna y relanzar su estructura con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

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Las nuevas autoridades del partido centenario encabezarán este sábado un acto en el Club Atenas de La Plata, bajo la consigna “El Radicalismo en marcha”, con el objetivo de recuperar protagonismo en la escena política provincial y consolidar una alternativa con vocación de gobierno.

El presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, convocó a los afiliados a participar de la jornada y destacó la necesidad de fortalecer la unidad partidaria.

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“El radicalismo unido se prepara para ser protagonista del cambio que necesita la Provincia”, sostuvo Balbín, quien invitó a los dirigentes y militantes a participar de la construcción de una alternativa política para Buenos Aires.

La formalización de la nueva conducción

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Antes del acto central se desarrollará una reunión con autoridades locales, intendentes, concejales, consejeros escolares y representantes de distintos sectores del radicalismo.

También participarán legisladores nacionales y provinciales, integrantes de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), la Juventud Radical y Franja Morada.

Durante la jornada se realizará la designación formal de las autoridades de la Mesa Ejecutiva y se terminará de conformar la estructura institucional del partido.

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Entre otros organismos, quedarán definidos la Junta Electoral, el Tribunal de Conducta y la Comisión Revisora de Cuentas. También se avanzará en la conformación del Instituto de Formación y en la designación de los apoderados partidarios.

Uno de los puntos centrales será además establecer cuánto tiempo permanecerán en funciones las autoridades surgidas del proceso de normalización, una definición que determinará el plazo hasta una nueva elección interna.

Una alternativa frente al oficialismo

Con la mirada puesta en 2027, la nueva conducción pretende que el radicalismo vuelva a ocupar un lugar central en la discusión sobre el futuro de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo declarado es construir un proyecto de gobierno capaz de ofrecer respuestas frente a las principales problemáticas de la administración de Axel Kicillof.