Mediante el programa "Experiencia Gestión", dirigentes territoriales recorrerán municipios radicales del país y las 27 intendencias propias de la Provincia para formarse y construir alternativas de gobierno locales.

Ads

En ese marco, un grupo de 30 dirigentes de bonaerenses participó en Venado Tuerto (Santa Fe) de la primera jornada de "Experiencia Gestión". Este programa, del cual el Comité Provincia es uno de los organizadores, busca brindarle herramientas concretas a los líderes territoriales con una meta clara: construir y consolidar precandidatos a intendentes radicales en los 135 distritos bonaerenses.

El encuentro en la ciudad santafesina, gobernada por presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella, funcionó como el puntapié inicial. La estrategia es nutrirse de gestiones radicales bien administradas fuera de la Provincia, para luego continuar el recorrido visitando y aprendiendo de los 27 municipios bonaerenses que hoy son gobernados con éxito por el radicalismo, se informó oficialmente.

Ads

En este marco, el Intendente anfitrión destacó: “Que dirigentes de otras ciudades se acerquen a Venado Tuerto para conocer nuestra forma de gestionar nos llena de orgullo. Porque demuestra que hay otra manera de hacer política, con planificación, equipos de trabajo y un Estado que administra bien los recursos y da respuestas. Desde el radicalismo creemos en esta forma de gobernar. En municipios que se hacen cargo de los problemas, que planifican y que demuestran con hechos que se pueden hacer las cosas de otra manera”.

Ads