El radicalismo bonaerense llevó adelante este sábado una serie de actividades en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una jornada que tuvo como eje el contacto directo con vecinos y actores locales.

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La iniciativa se da en continuidad con el encuentro realizado en Saladillo bajo el lema “Pensar el presente y construir el futuro”, y consistió en recorridas y reuniones encabezadas por intendentes, legisladores y militantes en varios distritos de manera simultánea.

Según informaron desde el espacio, durante la jornada se realizaron encuentros con comerciantes, emprendedores, representantes de instituciones y vecinos. Allí se relevaron distintas preocupaciones que se repiten en el territorio bonaerense.

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Entre los principales reclamos mencionados aparecen los salarios que no alcanzan, la falta de empleo, la inseguridad, la calidad educativa y las dificultades en el acceso a la salud.

Desde el radicalismo señalaron que el objetivo de estas actividades es construir un diagnóstico a partir de las demandas concretas de la población. En ese sentido, plantearon que buscan “escuchar y entender” las problemáticas en cada distrito para avanzar en propuestas.

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La jornada, indicaron, permitió identificar inquietudes comunes en distintos puntos de la provincia y sumar información para el diseño de futuras políticas públicas. Además, remarcaron la intención de sostener este tipo de recorridas en el tiempo, con presencia en todo el territorio bonaerense.