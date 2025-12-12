Chiarella fue consagrado por el Plenario de Delegados en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical con 81 votos y sucederá a Martín Lousteau, tras un acuerdo entre los gobernadores del radicalismo.

El actual intendente de Venado Tuerto tiene 36 años, y así se convirtió en el presidente más joven en los 134 años de historia del radicalismo.

La nueva mesa de conducción estará integrada por Piera Fernández, ex presidenta de la

Federación Universitaria Argentina (FUA), como secretaria general; Inés Brizuela y Doria

(La Rioja) como vicepresidenta primera; Javier Bee Sellares (Córdoba) como vicepresidente segundo, y María Inés Zigarán (Jujuy) como vicepresidenta tercera.

También se desempeñarán como secretarios Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Marcos Ressico (Chaco), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón

Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro) y Daniel Angelici (CABA).

Durante su discurso de asunción, Chiarella agradeció el respaldo de los gobernadores y

destacó el proceso de negociación que permitió alcanzar el consenso. “Muchos decían que esto era agarrar una papa caliente. Para nosotros es el desafío más hermoso de nuestra vida política. Venimos con humildad y militancia, y con la madurez necesaria para llevar adelante un proceso de diálogo en todo el partido”, afirmó.

En ese marco, el nuevo titular del Comité Nacional subrayó la necesidad de ofrecer una alternativa política que supere la polarización y sostuvo que la UCR debe representar a los sectores productivos y generar condiciones para la inversión. “Vamos a ayudar a los que gobiernan, pero también a los que quieren gobernar”, concluyó.

El acto contó con la presencia de los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien propuso formalmente a Chiarella como sucesor de Lousteau.