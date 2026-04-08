La Universidad Nacional de La Plata atraviesa una nueva jornada de conflicto este miércoles, con un paro de trabajadores nodocentes que suspende las actividades académicas y una protesta frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco del reclamo por mayor financiamiento para el sistema universitario. La medida de fuerza se inscribe en un plan de lucha impulsado por distintos sectores de la comunidad educativa, que incluye clases públicas, movilizaciones y acciones de visibilización. En este contexto, estudiantes y docentes convocados por la Federación Universitaria de La Plata realizarán una actividad frente a la vivienda del funcionario, ubicada en la intersección de 6 y 48, en la ciudad de La Plata. Según los organizadores, el objetivo de la protesta es exigir la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso, pero que, afirman, aún no se aplica en su totalidad por parte del Gobierno nacional. La jornada contará con dos instancias principales. A las 12.00, se desarrollará una clase pública bajo la consigna “Malvinas, Universidad y Soberanía”, con exposiciones de especialistas. Luego, a las 13.30, tendrá lugar una segunda actividad centrada en la Ley de Glaciares y la defensa del agua, con participación de docentes, estudiantes y referentes ambientales. La convocatoria concluirá con una movilización hacia el Congreso. En paralelo, el paro de nodocentes afecta el normal dictado de clases en todas las facultades de la UNLP. Desde el Frente Gremial Universitario advirtieron que las medidas podrían profundizarse si no hay respuestas concretas. “Defendemos nuestros derechos, nuestros salarios y el futuro de la universidad pública. Unidad, organización y lucha”, señalaron. El plan de acción continuará el jueves con la instalación de una “carpa blanca por la educación y la soberanía” frente al edificio de Presidencia de la UNLP, como símbolo del reclamo sostenido. Mientras tanto, la Justicia Federal avanza en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas para analizar su patrimonio, incluyendo informes sobre propiedades, movimientos financieros y viajes al exterior. La causa busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y su nivel de vida, en un expediente que podría escalar en paralelo al conflicto universitario.