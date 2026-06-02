La Universidad Nacional de Pilar (UNP) abrió una nueva convocatoria para quienes deseen iniciar sus estudios superiores durante el segundo semestre de 2026. La inscripción estará disponible hasta el 3 de junio e incluirá una instancia de preinscripción online y la posterior presentación de documentación de manera presencial.

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La oferta académica comprende seis carreras pertenecientes a las Facultades de Producción y Tecnología y de Desarrollo Humano, con propuestas orientadas a áreas estratégicas vinculadas a la innovación, la industria, el deporte y el desarrollo social.

Entre las carreras disponibles se encuentran Automatización y Control, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Diseño de Paisaje, Gestión Deportiva y Promoción Sociocultural.

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La carrera de Automatización y Control se cursará en horario nocturno, de 18 a 22 horas. En tanto, Biotecnología tendrá clases por la tarde, de 14 a 18 horas, y también los sábados por la mañana.

Por su parte, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Gestión Deportiva y Promoción Sociocultural se dictarán en turno noche, mientras que Diseño de Paisaje tendrá cursada matutina entre las 8:30 y las 12:30.

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Desde la casa de estudios indicaron que los planes de estudio completos pueden consultarse a través de la página oficial de la universidad.

Cómo realizar la inscripción

El proceso se desarrollará en dos etapas. En primer lugar, los aspirantes deberán completar la preinscripción digital mediante el sistema SIU-Guaraní, donde tendrán que crear un usuario, cargar sus datos personales y seleccionar un turno para presentar la documentación.

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Posteriormente deberán concurrir personalmente a la Sede Pellegrini, ubicada en Avenida Honorio Pueyrredón 1837, en Villa Rosa, para validar la inscripción mediante la entrega de la documentación requerida. Desde la universidad remarcaron que este paso es obligatorio y que, de no realizarse, la inscripción quedará incompleta.

Documentación necesaria

Los interesados deberán presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Certificación de estudios secundarios completos.

Certificado de materias adeudadas, en caso de corresponder.

Además, los títulos emitidos en el extranjero deberán contar con la correspondiente convalidación y apostilla. En tanto, los títulos expedidos en otras provincias antes del 1 de enero de 2010 deberán poseer el sello del Ministerio del Interior.

Curso de ingreso

Una vez finalizada la inscripción, los ingresantes deberán participar del Curso Preuniversitario de Bienvenida, que se desarrollará entre el 29 de junio y el 8 de agosto.

Las actividades se realizarán de lunes a viernes en horario nocturno y los sábados por la mañana.

Para consultas, la universidad habilitó el correo electrónico [email protected] y la atención presencial en la sede de Villa Rosa de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 horas.