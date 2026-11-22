Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) detectaron en Argentina una nueva variante de COVID-19 en tres pacientes internados en hospitales bonaerenses. Se trata del linaje PJ.2.1, descendiente de Ómicron, cuya circulación está creciendo en distintos países.

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El hallazgo fue realizado por científicos del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Los casos corresponden a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años, cuyas muestras fueron analizadas mediante secuenciación genómica.

La variante PJ.2.1 desciende del linaje JN.1 del SARS-CoV-2 y fue incorporada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a su listado de variantes bajo vigilancia. Su presencia viene aumentando principalmente en países de América, entre ellos Canadá y Estados Unidos, y también se registraron detecciones recientes en Brasil.

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Qué se sabe sobre la nueva variante de COVID

La doctora Mariana Viegas, responsable del Laboratorio de Salud Pública e investigadora de la UNLP y el CONICET, explicó que el hallazgo se produjo en el marco del monitoreo genómico que realizan para detectar virus de importancia sanitaria.

“En el laboratorio se realiza monitoreo genómico de virus con impacto en la salud pública, por lo que cada vez que hay alguna muestra de un paciente que tiene un virus de importancia en salud pública llegan las muestras y en el laboratorio se secuencia, es en este proceso que se detectaron los tres casos de la nueva variante de COVID”, detalló.

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Aunque PJ.2.1 presenta una mayor capacidad de transmisión, la evaluación disponible de la OMS considera bajo el riesgo adicional que representa para la salud pública a nivel global. Los estudios de laboratorio también mostraron que los anticuerpos generados por vacunas adaptadas a variantes recientes, como LP.8.1 y XFG, pueden neutralizar este linaje.

Hasta el momento, no se identificaron síntomas específicos que permitan distinguirla de otras variantes del coronavirus. Los cuadros pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal, manifestaciones similares a las de un resfrío o una gripe.

La importancia de mantener la vacunación

Ante la circulación de este nuevo linaje, los especialistas recomiendan mantener actualizados los esquemas de vacunación y reforzar los cuidados en las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por COVID-19.

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Viegas remarcó la importancia de sostener la protección que ofrecen las vacunas y prestar especial atención a los grupos más vulnerables. En el caso de los bebés menores de seis meses, que todavía no cuentan con vacunación contra el COVID, señaló que reciben anticuerpos maternos como mecanismo de protección.

El monitoreo genómico permite identificar nuevas variantes y seguir su evolución, una herramienta clave para evaluar su comportamiento y anticipar posibles cambios en la circulación del virus.