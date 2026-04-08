Los investigadores y estudiantes de la facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata (UNLP) que tuvieron un aporte central en el diseño y desarrollo del satélite argentino Atenea recibieron una distinción especial de manos de las máximas autoridades universitarias.

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El equipo visitó el Rectorado, donde fueron recibidos por el vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, y el decano de la facultad, Marcos Actis.

Durante el encuentro, cada uno de los miembros de la delegación recibió un diploma en reconocimiento a su destacada labor en el proyecto Atenea, enmarcado en la misión Artemis II de la NASA que llevó astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo.

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La delegación que fue recibida en el Rectorado estuvo conformada por Sonia Botta, Juan Sebastián Delnero, Aldana Guilera, Joaquín Brohme, Erick Molina Roche, Facundo Pasquevich, Gaspar Ramirez, Julián Crosta, Ramón López La Valle, Santiago Rodríguez, Agustín Catellani, Germán Scillone, Ernesto López, Ezequiel Marranghelli, Juan Díaz, Elián Hanisch, Francisco Núñez, Gabriel Vega Leáñez, Florencia Ossola, Ignacio Brittez, Guido Potente, Julián Encinas, Gabriela Tavera, Cristian Pérez (Fundación Facultad de Ingeniería).

Cabe recordar que tras su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy el pasado 1° de abril, el microsatélite argentino logró operar con éxito en el espacio profundo y completó su misión, transmitiendo datos científicos y tecnológicos clave hacia la Tierra.

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Durante su funcionamiento, Atenea alcanzó una distancia superior a los 70.000 kilómetros y se mantuvo activo enviando información a estaciones terrestres de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Por la Facultad de Ingeniería de la UNLP participaron en el proyecto ingenieros y estudiantes del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), del Departamento de Ingeniería Aeroespacial, y del grupo Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT), del Departamento de Electrotecnia.

En el proyecto ATENEA los integrantes del CTA tuvieron a su cargo la ingeniería de sistemas del satélite, parte de la estructura, el control térmico y la fabricación de piezas, especialmente las metálicas. En tanto, integrantes del SENyT estuvieron abocados al desarrollo de tres subsistemas electrónicos clave: el subsistema de comunicaciones, la computadora de a bordo (OBC) y un receptor de GNSS. El desarrollo fue integral, abarcando el diseño, el software y la implementación del hardware, es decir, la construcción de los equipos electrónicos. También participaron en la manufactura de otras partes, cables y subsistemas accesorios.

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Durante el encuentro, Tauber señaló que “este proyecto expresa la versatilidad del conocimiento público y el verdadero sentido de la universidad argentina: agregar valor a nuestros recursos a partir del talento de los jóvenes formados en nuestras aulas. Para toda la comunidad universitaria de La Plata, lo que hicieron ustedes es motivo de orgullo y de agradecimiento”.

“El desarrollo de iniciativas como Atenea es fruto de un enorme esfuerzo del sistema científico nacional, gratuito y de calidad, que nos permite formar profesionales capaces de ser protagonistas en los desafíos tecnológicos más complejos a nivel mundial”, indicó el vicepresidente. Y agregó: “que la NASA haya elegido este proyecto para sumarlo a la misión Artemis II es una confirmación de que nuestro sistema científico y nuestras universidades son capaces de aportar al desarrollo de acontecimientos tan trascendentes para la humanidad como la conquista del espacio”.

Finalmente, Tauber afirmó que “al entregar estos diplomas, no solo reconocemos las trayectorias individuales de cada uno de ustedes y su aporte a esta aventura maravillosa. También estamos reafirmando la convicción de que el conocimiento es una inversión pública y social que genera oportunidades y construye futuro para cada uno de los argentinos”. Y concluyó: “este es el modelo de país que defendemos, y la Universidad Nacional de La Plata lo respalda con resultados concretos y compromiso”.