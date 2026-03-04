La inoculación contra la gripe estará disponible a partir del 9 de marzo en todos los vacunatorios habilitados de la Provincia de Buenos Aires.

La vacunación antigripal es obligatoria para una población objetivo, es decir, grupos de riesgo que pueden presentar complicaciones. Para evitar internaciones o casos con neumonías asociadas, deben vacunarse todos los años:

Embarazadas y puérperas.

Niños de 6 a 24 meses.

Personas de 65 años en adelante.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo como diabetes, EPOC/asma, cardiopatías, obesidad, insuficiencia renal, entre otras patologías crónicas.

Personal de salud.

Vale destacar que influenza A (H3N2) subclado K es un subtipo del virus de la gripe A que, hasta el momento, no ha demostrado mayor gravedad que otras variantes. No obstante, en Europa se registró un adelanto de la temporada habitual de circulación del virus, con un aumento significativo de contagios e internaciones.

