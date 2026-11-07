La posibilidad de evitar el cierre definitivo de Papelera del Sur sufrió un nuevo revés, luego de que los representantes de la compañía rechazaran las alternativas de asistencia presentadas durante una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense. La decisión mantiene en vilo a unos 160 trabajadores y sus familias en la localidad de Tornquist.

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"La verdad que en el Ministerio no nos fue muy bien. La fábrica tiene una postura muy firme de seguir con el cierre de sus puertas", confirmó Gustavo Lanaro, secretario general del Sindicato de Papeleros, en declaraciones a La Brújula 24.

El encuentro había sido convocado por las autoridades provinciales con el objetivo de encontrar una salida al conflicto laboral y evitar el cierre de una industria que representa una de las principales fuentes de empleo privado de la zona.

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Según explicó el dirigente gremial, durante la reunión se presentaron distintas propuestas para sostener el funcionamiento de la planta, con la participación de representantes sindicales, funcionarios provinciales y autoridades municipales.

"Se le demostró de parte del Ministerio y obviamente de la parte sindical, y el tema del gobierno local y de Provincia, brindándole ayuda, y no quieren saber nada", lamentó Lanaro.

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Prorrogaron la negociación hasta el 12 de noviembre

Pese a la falta de avances, los representantes de los trabajadores consiguieron una prórroga hasta el próximo jueves 12 de noviembre, cuando se realizará una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense.

Uno de los principales pedidos del sindicato es que participen directamente los propietarios del grupo Interpack, al que pertenece Papelera del Sur. La intención es que los responsables de tomar la decisión sobre el futuro de la compañía se sienten a negociar con los trabajadores.

"Lo único que conseguimos es que nos den una prórroga hasta el jueves y volver a hacer otra audiencia en el Ministerio. Le pedimos por favor que bajen los empresarios, los dueños del grupo Interpack", explicó el dirigente.

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Entre las alternativas planteadas figuran una reducción de impuestos y tasas, además de otras herramientas que podrían analizarse desde el sector sindical, incluso mediante acuerdos vinculados con el convenio laboral.

El objetivo es encontrar algún mecanismo que permita sostener la producción y preservar los puestos de trabajo.

Sin embargo, Lanaro reconoció que las expectativas de alcanzar un entendimiento son bajas. "Obviamente, no con muchas expectativas", admitió.

Dos años y medio de suspensiones y reducción de actividad

El conflicto representa un nuevo golpe para los trabajadores, que llevan aproximadamente dos años y medio atravesando suspensiones periódicas y reducciones en el nivel de actividad, con la expectativa de que la situación pudiera revertirse.

La compañía comunicó el jueves su decisión de cerrar la planta de Tornquist, dedicada a la fabricación de cartulina reciclada utilizada para envases de alimentos y medicamentos.

De acuerdo con lo señalado por el sindicato, el grupo empresario mantendría operativas sus instalaciones de impresión en Buenos Aires y recurriría a materia prima importada para abastecer esa actividad.

La decisión generó preocupación en toda la comunidad, ya que la fábrica tiene más de 60 años de historia y constituye una pieza importante del entramado productivo local.

Preocupación por el impacto económico en Tornquist

La posible desaparición de Papelera del Sur también encendió las alarmas en el gobierno municipal. La intendenta Estefanía Bordoni advirtió que el cierre no afectaría solamente a los empleados directos, sino también a comercios, proveedores y otras actividades económicas que dependen del movimiento generado por la industria.