La vicepresidenta Victoria Villarruel homenajeó a los caídos de Malvinas desde Chivilcoy, lejos de Javier Milei
Participó de una ceremonia junto al intendente Guillermo Britos. Cantaron el Himno, hicieron un minuto de silencio y colocaron ofrendas florales.
La ciudad de Chivilcoy conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con un emotivo acto que reunió a autoridades, excombatientes, instituciones y vecinos.
La ceremonia contó con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel y el intendente Guillermo Britos, quienes encabezaron el homenaje junto a referentes locales.
Durante la jornada se realizaron el izamiento del pabellón nacional, la entonación del Himno, un minuto de silencio y la colocación de ofrendas florales, además de reconocimientos a excombatientes de la ciudad.
En su discurso, Villarruel remarcó el carácter conmemorativo del encuentro y sostuvo: “No es un acto partidario, es un homenaje a nuestros veteranos”.
Por su parte, el intendente Britos destacó el valor unificador de la fecha al afirmar que “la causa Malvinas nos une a todos los argentinos”.
Uno de los momentos más emotivos fue la intervención de Oscar López, quien dejó un mensaje contundente: “Los que volvimos tenemos la obligación de malvinizar”, en referencia al compromiso de transmitir la memoria y el significado de la guerra a las nuevas generaciones.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión