La ciudad de Chivilcoy conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con un emotivo acto que reunió a autoridades, excombatientes, instituciones y vecinos.

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La ceremonia contó con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel y el intendente Guillermo Britos, quienes encabezaron el homenaje junto a referentes locales.

Durante la jornada se realizaron el izamiento del pabellón nacional, la entonación del Himno, un minuto de silencio y la colocación de ofrendas florales, además de reconocimientos a excombatientes de la ciudad.

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En su discurso, Villarruel remarcó el carácter conmemorativo del encuentro y sostuvo: “No es un acto partidario, es un homenaje a nuestros veteranos”.

Por su parte, el intendente Britos destacó el valor unificador de la fecha al afirmar que “la causa Malvinas nos une a todos los argentinos”.

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Uno de los momentos más emotivos fue la intervención de Oscar López, quien dejó un mensaje contundente: “Los que volvimos tenemos la obligación de malvinizar”, en referencia al compromiso de transmitir la memoria y el significado de la guerra a las nuevas generaciones.