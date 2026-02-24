La periodista Daniela Ballester, nacida en Mar del Plata, continúa su recuperación tras haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico la semana pasada, un episodio que generó preocupación entre sus seguidores y colegas por su repentino impacto en su salud y su presencia en la pantalla chica.

El ACV ocurrió el pasado jueves, cuando la conductora experimentó un fuerte dolor de cabeza y molestias en la zona del cuello, síntomas que la llevaron a asistir de urgencia a la guardia del Sanatorio Los Arcos en la Ciudad de Buenos Aires, donde los estudios confirmaron que había sufrido un ACV hemorrágico.

Desde entonces, Ballester permanece internada bajo estricto monitoreo médico, aunque los informes oficiales y sus propias declaraciones transmiten tranquilidad: aseguró que no presenta secuelas neurológicas y que su estado general es “igual que el día previo al ACV”.

En diálogo con distintos medios y redes sociales, la periodista manifestó que se siente “sana, feliz y con ganas de volver a trabajar” en cuanto los médicos lo autoricen, y resaltó la importancia de la atención oportuna que recibió del equipo médico.

“La vida me dio una nueva oportunidad”, expresó, subrayando su alivio por la evolución positiva del cuadro y agradeciendo el respaldo de sus seres queridos y de su audiencia.

Ballester, de 48 años, es una figura conocida de la televisión argentina. Si bien su trayectoria comenzó hace más de dos décadas con su participación en la primera edición del reality Gran Hermano en 2001, con el tiempo consolidó su carrera como periodista y conductora en el canal C5N y otros medios, ganándose el reconocimiento del público por su estilo informativo y cercano.