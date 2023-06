"Cómo habrán visto, se viralizó una foto en la que estoy empuñando un arma de fuego. El sábado pasado fui a un barrio muy humilde en el límite entre Lanús y Lomas, Acuba 2, por una serie de obras que estamos haciendo allí", comenzó el relato Kravetz a través de redes sociales.

"Cuando salimos y estábamos pasando por Villa Giardino, un barrio de tanos laburantes, estudiantes, abuelos, veo que un grupo de vecinos estaban sumamente enojados por dos motos que hacía tres días venían robando, metiéndole miedo a todos", añadió.

"Estamos hablando de personas que pasean al perro, mamás y papás que llevan los chicos al colegio, gente que espera el colectivo", ahondó el Intendente.

"Me pongo a hablar con uno de ellos y mientras estábamos de charla me dice 'es ése'. Pasa a media cuadra una de las motos. Pedí a la persona que me acompaña que lo siga, di parte a la policía y avanzamos", continuó.

Y agregó: "A la cuadra interceptamos a la moto, me bajé dando la voz de alto y procedí a reducirlo. Instantes más tarde llegó la policía".

"Me gustaría aclarar que no estoy de acuerdo con que los civiles porten armas de fuego. En mi caso puntual, por la función, por las bandas con las que me metí, por firmar las denuncias contra los narcotraficantes, y por las distintas amenazas que recibí, tengo portación. Por último me gustaria decir que, donde los cruce, voy a tratar de agarrarlos. Son ellos o nosotros", finalizó.