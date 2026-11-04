Gabriel Katopodis y el Jefe Municipal de Lanús, Julián Álvarez recorrieron las obras de construcción del nuevo Centro de Zoonosis y Refugio de Animales en Villa Jardín y los trabajos de renovación de la avenida Hipólito Yrigoyen, que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, se informó oficialmente.

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En primer lugar, los funcionarios supervisaron la construcción del nuevo edificio destinado al funcionamiento conjunto de un Centro de Zoonosis y un Refugio de Animales en Villa Jardín.

“En Lanús estamos llevando adelante dos obras muy importantes para los vecinos. Por un lado, la construcción de un nuevo Centro de Zoonosis en Villa Jardín, que va a permitir ampliar el acceso gratuito a la atención veterinaria y fortalecer una política de cuidado animal que viene impulsando el Municipio”, explicó Katopodis.

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Y agregó: “También comenzamos las obras de renovación de la Avenida Hipólito Yrigoyen, un corredor fundamental para la conectividad de toda la región, por el que circulan 58.000 vehículos por día”.

“En un momento en el que el Gobierno nacional paralizó la obra pública, desde la Provincia seguimos invirtiendo en infraestructura que genera trabajo, fortalece los servicios públicos y mejora la vida cotidiana de miles de familias bonaerenses”, finalizó el Ministro.

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