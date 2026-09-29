El primer día de implementación del detector de metales en el ingreso de los alumnos de secundaria del San Martín estuvo marcado por demoras, largas filas y reclamos de algunas familias.

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Tal como había sido comunicado previamente por la institución, esta semana comenzó a funcionar el nuevo sistema de control. El procedimiento establece que los estudiantes deben colocar sus pertenencias en una bandeja antes de atravesar el detector, para luego retirarlas y continuar hacia el establecimiento.

Sin embargo, la puesta en marcha del dispositivo generó durante la primera jornada una extensa fila de chicos y adolescentes que aguardaron para poder ingresar.

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La situación se volvió especialmente incómoda debido a las condiciones climáticas. La lluvia y las bajas temperaturas obligaron a los estudiantes a permanecer durante un tiempo considerable a la intemperie, mientras esperaban su turno para atravesar el control.

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El reclamo de las familias

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con las condiciones en las que se realizó la espera. Una familia se comunicó con MinutoG para expresar su preocupación por la situación.

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“Esto no puede pasar. En un día de lluvia, los chicos tienen que pasar frío y mojarse por el uso del detector”, expresó el mensaje recibido por el medio.

El planteo apunta a que, más allá de la medida de seguridad implementada, se contemplen las condiciones climáticas y se evite que los estudiantes permanezcan bajo la lluvia y expuestos al frío.

La utilización del detector había sido informada previamente por el colegio como una nueva modalidad destinada a reforzar los controles de seguridad en el ingreso.

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Además, desde la institución se había solicitado la colaboración de las familias para evitar que los alumnos llevaran elementos metálicos innecesarios, con el objetivo de agilizar el procedimiento y reducir las demoras.