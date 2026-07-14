El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, aseguró que el Gobierno de Axel Kicillof incrementó la inversión en programas alimentarios y sociales para hacer frente al impacto de la crisis económica y sostuvo que la demanda de alimentos en el interior bonaerense "se quintuplicó" durante la gestión de Javier Milei.

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En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario destacó el aumento del 15% en la inversión del Servicio Alimentario Escolar (SAE). Según precisó, sumado al incremento aplicado en mayo, el presupuesto anual del programa registra una suba cercana al 50%, superando la inflación. Indicó además que la Provincia destina más de $70.000 millones mensuales al SAE, que alcanza a 2,5 millones de estudiantes.

Larroque también informó un aumento del 15% para las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), que asisten a unos 100.000 niños y niñas de entre 45 días y 14 años a través de casi 1.600 espacios comunitarios. Explicó que esa actualización representa una inversión adicional de $700 millones por mes.

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A su vez, señaló que el mismo incremento se aplicó al programa Centros Juveniles, que beneficia a 19.000 jóvenes y funciona en alrededor de 550 espacios comunitarios en toda la provincia.

El ministro sostuvo que la decisión responde al objetivo de "cuidar y proteger a los sectores más golpeados por esta crisis" y afirmó que el gobernador Kicillof les encomendó "defender a los bonaerenses" mientras se construye "una alternativa" al Gobierno nacional. En ese marco, describió un escenario marcado por la recesión, la caída del poder adquisitivo, el aumento del desempleo y el endeudamiento de las familias.

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Entre los cambios que observan en la demanda social, Larroque señaló como un fenómeno inédito la presencia de varones adultos en comedores comunitarios, un sector que, según indicó, históricamente era reacio a recurrir a ese tipo de asistencia. También advirtió un crecimiento de la demanda entre las personas mayores.

Consultado sobre la situación alimentaria, respondió que "por supuesto" hoy hay hambre en la Argentina. "Vemos escenas dramáticas y angustia de muchas personas", afirmó, y agregó que el 90% del presupuesto de su cartera está destinado a políticas alimentarias, lo que limita la posibilidad de desarrollar otras acciones sociales.

Finalmente, remarcó que uno de los cambios más significativos se registra en el interior bonaerense, donde, según afirmó, la demanda de alimentos se quintuplicó. "Históricamente la asistencia alimentaria estaba vinculada al conurbano. Los intendentes del interior no pedían alimentos, pero hoy sí. Además, aparecen otros problemas, como los habitacionales. Hay personas en situación de calle", concluyó.