En el marco de la conferencia de prensa encabezada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, defendió la decisión de sostener los Juegos Bonaerenses y destacó el esfuerzo económico que realiza la Provincia para garantizar el desarrollo de la competencia deportiva y cultural.

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“Tomar la decisión de sostener los Juegos Bonaerenses no es algo sencillo, requiere de un esfuerzo y una inversión muy grande por parte del Estado provincial”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, Larroque afirmó que la Provincia destina el triple de recursos que el Gobierno nacional a los Juegos Evita. Y vinculó esa diferencia con una definición política de la administración de Axel Kicillof.

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“Esto tiene que ver con la decisión y la convicción política de un Gobierno que entiende el valor del deporte como productor de comunidad”, expresó.

De acuerdo con los datos difundidos por el ministro, la edición 2026 alcanzó un récord de 504 mil inscriptos, un 12% más que en 2023. De ese total, 30 mil competidores y competidoras participan de la etapa final en Mar del Plata, con actividades distribuidas en 66 escenarios deportivos y culturales.

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La inversión del Gobierno bonaerense para la realización del evento asciende a $21.000 millones. Según las cifras presentadas, la competencia también genera un movimiento económico superior a los $21.000 millones en Mar del Plata, con impacto principalmente en los sectores de hotelería, gastronomía y comercios locales.

Los Juegos Bonaerenses reúnen a participantes de distintos municipios de la provincia en disciplinas deportivas y culturales, con categorías que abarcan diferentes edades. Además de la competencia, la etapa final representa un impulso para la actividad turística y comercial de la ciudad anfitriona.