El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, destacó el impacto de la visita del papa León XIV a la Argentina y la emoción que generó su encuentro con integrantes del Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown.

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En diálogo con Radio Provincia AM1270, el funcionario describió al Santo Padre como una figura que transmite paz y destacó especialmente que haya elegido visitar una institución emblemática de la solidaridad.

“Es una figura muy luminosa, que transmite una inmensa paz y que nos conmovió a todos por la posibilidad del encuentro cercano, del saludo, pero fundamentalmente por su presencia en un lugar tan distintivo y emblemático que habla de la solidaridad de nuestro pueblo, de nuestra Provincia”, expresó.

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Con enorme emoción acompañamos la visita de @pontifex, León XIV, al Pequeño Cottolengo Don Orione. Gracias Santo Padre por su mensaje de fe, esperanza y amor fraterno 🤍 https://t.co/sU6KQMe6Pi — Andrés Larroque (@larroqueandres) November 9, 2026

Larroque también se refirió a los mensajes que el Pontífice viene transmitiendo durante sus distintas actividades, entre ellos la importancia del acceso al trabajo y su centralidad en las políticas públicas.

En ese sentido, sostuvo que León XIV es una autoridad espiritual “que expresa valores genuinos” y que su prédica representa “un llamado a la reflexión personal y a la reconciliación social”.

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Por otra parte, el ministro confirmó que el gabinete bonaerense trabaja en los preparativos logísticos y de seguridad para la convocatoria prevista para este miércoles en la Basílica de Luján, uno de los acontecimientos centrales de la visita papal.

Consultado sobre las diferencias políticas que surgieron alrededor de las invitaciones institucionales y la articulación entre los gobiernos nacional y provincial, Larroque consideró que la figura del Papa debe estar por encima de esas disputas.

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“Estamos hablando de una figura que está por encima de cualquier diferencia o litigio político, y este es un momento de reencuentro de los argentinos”, afirmó.

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Finalmente, al referirse a la cantidad de fieles que podrían participar de la celebración en Luján, el funcionario estimó que la convocatoria superará ampliamente las previsiones iniciales.

“Se está hablando de números muy grandes, yo creo que vamos a estar superando las dos millones de personas, esa es la perspectiva”, anticipó.