El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, encabezó el Encuentro Provincial de Centros Juveniles que se desarrolló en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con la participación de jóvenes, equipos técnicos y referentes territoriales de distintos distritos bonaerenses, los cuales forman parte de este programa ministerial.

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Durante la jornada, que reunió a más de 250 personas, Larroque estuvo acompañado por la directora provincial de Juventudes, Ayelén López, y el director de Políticas Solidarias, Agustín Chenna. Además, participaron el secretario de Gobierno de la Municipalidad de La Plata, Guillermo “Nano” Cara, junto a la directora de Juventudes, Sol Alconada.

En este marco, Larroque destacó que cerca de 19.000 jóvenes participan de esta iniciativa provincial y subrayó: “Esto que para nosotros es una inversión fundamental, para Milei y el Gobierno nacional sería una pérdida o un despilfarro de recursos. Por eso el dato cualitativo es que existe un gobernador como Axel Kicillof dispuesto a defender estos espacios, que son fundamentales porque ayudan a reflexionar sobre la vida comunitaria”.

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“Tenemos un Gobierno nacional que considera que la vida debe desarrollarse exclusivamente en términos individuales. Pero la historia de la humanidad demuestra que la única forma de sobrevivir y desarrollarse es en comunidad. Y los Centros Juveniles son espacios que fortalecen esos vínculos”, afirmó.

Actualmente, el programa Centros Juveniles alcanza a 455 espacios articulados con municipios, asociaciones civiles y fundaciones y organizaciones vinculadas a la iglesia, distribuidos en 69 distritos bonaerenses, con una inversión mensual del gobierno provincial que supera los $850 millones.

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En esa línea, Chenna, agregó que “la responsabilidad de esta gestión provincial es construir estos espacios porque no existe la salida individual” y remarcó: “Quienes actualmente toman decisiones son seres humanos de carne y hueso, que en este proceso de vínculo con la comunidad van creciendo y tomando tareas cada vez más grandes”.

La actividad se desarrolló como cierre de una serie de encuentros regionales realizados durante los últimos meses en distintas zonas del AMBA y contó con la participación de 150 jóvenes representantes, elegidos por sus propios compañeros en cada espacio, y 100 referentes adultos de equipos de gestión territorial.

Durante la jornada, desarrollada en la sede de la UNLP en Ensenada, se trabajó en distintas instancias de intercambio y debate. En el caso de los jóvenes, el eje estuvo puesto en la participación política y comunitaria, la identificación de problemáticas barriales y la construcción colectiva de propuestas.

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“Me gustó mucho que en todos los grupos apareciera la familia como tema central. Porque, más allá de las dificultades, diferencias o discusiones que pueda haber, cuando una persona necesita desarrollarse, el primer apoyo que encuentra es la familia. Y para consolidarse, la familia también necesita de una comunidad que la acompañe”, afirmó Larroque.

El encuentro también permitió consolidar el esquema de representación juvenil impulsado durante 2025, mediante el cual las y los jóvenes eligen representantes dentro de cada Centro Juvenil para canalizar demandas, compartir experiencias y construir propuestas comunitarias. En ese marco, ya se conformaron espacios de articulación zonal y redes de trabajo entre jóvenes de distintos territorios.

El programa forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno de la Provincia para fortalecer la organización comunitaria y ampliar las oportunidades de participación de las juventudes bonaerenses en un contexto social complejo. La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Políticas Sociales, tiene como fin promover la inclusión social, garantizar derechos y generar espacios de encuentro y participación para las y los jóvenes de todo el territorio.