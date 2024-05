Integran el sector, dentro de la región de La Plata, Berisso, Brandsen, Ensenada, Magdalena y Punta Indio. La jornada, organizada por la Subsecretaría de Economía Popular, también contó la participación del Subsecretario Daniel Menéndez y el director provincial de Desarrollo Local, Federico Ugo.

Del encuentro, que contó con la participación de más de 500 personas entre trabajadores y trabajadoras, referentes y autoridades, además formaron parte los intendentes Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliari (Berisso), funcionarios provinciales y municipales, legisladores, representantes de organizaciones y movimientos populares, y otras casas de estudio.

“Hay 6 millones de personas en el sistema formal de empleo. El debate es qué hacemos con todas las demás, donde gobernar sea crear trabajo y no destruirlo, como está ocurriendo en este momento. Acá todos y todas trabajan, aunque algunos no estén en el sistema formal o su tarea no se remunere”, destacó el ministro.

Y agregó: “Estamos ante un Presidente que plantea que quienes están fuera del sistema o el mercado no los abarca no existen o incluso hay que combatirlos, como si alguien eligiera no tener trabajo, esa es la discusión que tenemos que dar”.

Por su parte, Menéndez opinó: “Nos toca vivir tiempos difíciles, que nos ponen ante el desafío de pensar alternativas, un horizonte que nos permita entusiasmarnos. Por eso, celebramos estos espacios para compartir saberes y reflexiones, para abrazarnos, darnos ánimo y empezar a construir la salida”.

“Tenemos el objetivo de dar visibilidad a la Economía Popular, mostrar su diversidad de producción y trabajo. Ante un Gobierno nacional que la estigmatiza, desde la Provincia vamos a defenderla más que nunca”, dijo Ugo.

Durante la actividad, se formaron distintas comisiones de trabajo donde se debatió sobre hábitat e integración socio urbana, sindicalismo, prácticas socio comunitarias, comercialización y producción.

Además, se realizó una feria de la que participaron más de 30 productores y productoras de la región, que ofrecieron alimentos, verduras, textiles y artesanías, entre otros.

“En un contexto tan complejo, hay que destacar la predisposición de la Provincia de Buenos Aires para mostrar la Economía Popular y dar un debate profundo sobre otras formas de organizar el trabajo”, comentó Dina Sánchez de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

“Desde la Universidad estamos comprometidos a seguir trabajando con los gobiernos y los movimientos populares para el fortalecimiento del sector”, contó Inés Iglesias, presidenta del Consejo Social de la UNLP.

Asimismo, en representación del ministerio, también participaron el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; las directoras provinciales de Economía Social, Florencia Villar y de Políticas de Cuidado, Natalia Mainoldi; y el gerente del programa Fuerza Solidaria, Diego Gojzman.

Además, formaron parte la diputada Provincial Lucía Iañez y la senadora provincial Sabrina Bastida; el subsecretario de Fortalecimiento y Desarrollo del Espacio Público del ministerio de Infraestructura, Oscar Minteguía; el director provincial de Promoción para el Desarrollo del Cooperativismo, Joaquín Noya; y Mercedes Castilla del ministerio de las Mujeres.