El ministro bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque se refirió al futuro político de Axel Kicillof y lanzó un fuerte mensaje hacia la interna del peronismo, en medio de las discusiones sobre el armado de una alternativa nacional al gobierno de Javier Milei.

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Durante una charla en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Larroque aclaró que Kicillof todavía no es candidato y cuestionó que una eventual postulación pueda surgir de acuerdos internos o decisiones de la dirigencia.

❗️ ANDRÉS LARROQUE: “AXEL NO VA A SER UN CANDIDATO ELEGIDO A DEDO NI A TRAVÉS DE UN TUIT: AXEL VA A SER CANDIDATO SI LO CONSTRUYE EL PUEBLO”



En una charla en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Andrés «Cuervo» Larroque envió un fuerte mensaje… pic.twitter.com/yO3fE2oUb1 — Diagonales (@diagonalesweb) August 28, 2026

“Axel hoy no es candidato: al candidato lo tiene que construir el pueblo. No queremos que surja de una rosca, ni a dedo, ni por un tuit”, afirmó.

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La mención al “tuit” aparece como una referencia indirecta a la forma en que Cristina Kirchner definió la fórmula presidencial del peronismo en 2019, cuando anunció a través de sus redes sociales que le había pedido a Alberto Fernández que encabezara la fórmula y que ella sería candidata a vicepresidenta. El anuncio, realizado el 18 de mayo de aquel año, sorprendió por tratarse de una decisión que modificó el escenario electoral.

En ese marco, Larroque planteó que el peronismo debe prepararse no solo para enfrentar electoralmente al Gobierno nacional, sino también para ofrecer una propuesta diferente. “Nos tenemos que preparar no solo para terminar con el gobierno de Milei, sino para garantizarle a la sociedad que no vamos a repetir los errores del pasado reciente”, sostuvo.

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“No buscamos simplemente ganar una elección para ganarle a Milei, queremos reconstruir la Argentina y el futuro del país”, agregó el ministro, quien también destacó la gestión bonaerense y planteó la necesidad de que el peronismo se ordene “bajo una conducción clara”.

Las declaraciones vuelven a poner a Kicillof en el centro de la discusión sobre el futuro del peronismo, aunque Larroque dejó en claro que cualquier candidatura deberá surgir "de una construcción política y del respaldo popular”.