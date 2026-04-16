Una serie de amenazas de tiroteos en escuelas de La Plata y Ensenada preocupa a las autoridades, que este jueves mantuvieron una reunión clave en el Ministerio de Seguridad bonaerense para coordinar acciones preventivas y evitar un efecto contagio en la comunidad educativa.

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Según informó el medio 0221.com.ar, del encuentro participan funcionarios de distintas áreas, entre ellos los secretarios de Seguridad de La Plata y Ensenada, junto a representantes de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio Público Fiscal. También forma parte el fiscal general adjunto Alejandro Marchet.

El objetivo central de la reunión es frenar la escalada de amenazas y evitar que se replique un fenómeno similar al ocurrido años atrás con las falsas amenazas de bomba, que provocaron la suspensión reiterada de clases en múltiples establecimientos.

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El clima de preocupación se intensificó tras un primer episodio en la Escuela Secundaria N° 28 de Villa Elisa, donde apareció un mensaje intimidatorio en un baño que advertía sobre un supuesto tiroteo. Luego, se detectaron mensajes similares en otras instituciones, como el Colegio Emanuel de Olmos, el Colegio San Luis y escuelas de Ensenada, entre ellas la Técnica N° 2 y la Secundaria N° 5.

La repetición de los mensajes, con características casi idénticas, abrió dos hipótesis principales: una posible acción coordinada o un efecto imitación impulsado por la viralización en redes sociales. En este sentido, no se descarta que se trate de un “desafío viral”, especialmente difundido a través de plataformas como TikTok.

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La preocupación se ve agravada por antecedentes recientes, como el trágico hecho ocurrido en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno ingresó armado y asesinó a un compañero.

Desde la Justicia remarcaron que este tipo de acciones no deben minimizarse. La UFI N°16 tomó intervención y avanza en la investigación para identificar a los responsables, mientras que la DDI sigue la pista del presunto reto viral.

Las autoridades recordaron además que tanto realizar como difundir amenazas de este tipo constituye el delito de intimidación pública, con posibles consecuencias penales.

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En paralelo, desde el ámbito educativo anticiparon que se implementarán intervenciones con estudiantes, instancias de diálogo con las familias y acciones institucionales para abordar el problema.