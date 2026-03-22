En el área metropolitana de Buenos Aires, más de 42 mil usuarios permanecieron sin luz por varias horas este sábado como consecuencia de las ráfagas de viento y las lluvias que comenzaron a la madrugada y se intensificaron con el correr de las horas.

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A las 16 horas, según el reporte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), 42.091 usuarios se encontraban sin suministro. Del total, 27.688 corresponden al área de concesión de Edesur y 14.403 a Edenor.

Las zonas más comprometidas incluyeron distritos del conurbano bonaerense como Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús, Merlo, Moreno y Tigre.

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En tanto que en el interior bonaerense también hubo consecuencias del mal clima. La Municipalidad de General Pueyrredón (Mar del Plata) brindó un informe de lo actuado tras el alerta meteorológico de nivel amarillo vigente durante este sábado.

En ese sentido, indicó que se desplegó un operativo integral para atender las distintas situaciones generadas por las lluvias, el viento y la inestabilidad climática. De acuerdo al relevamiento realizado por Defensa Civil, hasta la tarde de este sábado se intervino en la caída de 28 postes de luz y telefonía y en la reparación de inconvenientes provocados por el derribo de 31 árboles.

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Cómo sigue el tiempo

En el AMBA, el domingo se ubicará entre los 14 y 24 grados, sin lluvias a la vista y con la jornada ligeramente nublada.

Por su lado, los días de feriado presentan condiciones agradables: el lunes estará entre los 17 y 22 y el martes de 12 a 24 grados.