Franco Colapinto terminó 11° en el GP de Países Bajos 2025, otra vez perjudicado por las decisiones de su equipo Alpine. Largó 16° y quedó a las puertas de sumar su primer punto del año, atrapado entre demoras en boxes y bloqueos de su compañero Pierre Gasly, que finalizó 17°. “Era muy fácil hacerme sumar hoy. Nos faltó un mejor trabajo de equipo”, reconoció el piloto bonaerense.

Ads

Miren como lo tapaba Gasly a Colapinto mientras Ocon se escapaba. No se puede ser tan forro. pic.twitter.com/sXGYSuwEVB — Tino (@TinoCLeclerc) August 31, 2025

Colapinto brilló en Zandvoort pero Alpine falló

El joven piloto de Pilar mostró un manejo brillante en condiciones caóticas, con lluvia intermitente y varias neutralizaciones. Con el peor auto del campeonato, logró mantenerse cerca de los líderes, pero las órdenes de radio mal gestionadas y la falta de coordinación del equipo lo dejaron sin sumar puntos.

Gasly y las maniobras que complicaron al argentino

En los momentos clave, Pierre Gasly ejecutó maniobras defensivas que impidieron que Colapinto peleara por el P10 con Esteban Ocon (Haas). Solo cuando el equipo intervino, el francés se movió, pero ya era demasiado tarde para que el piloto argentino sumara. El último giro lo encontró a apenas cuatro décimas de Ocon.

Ads

🎧 Sobre el final de la carrera, y con la ventaja de neumáticos blandos, @FranColapinto le tuvo que pedir expresamente al equipo que su compañero Pierre Gasly le ceda la posición para intentar lucha con Esteban Ocon.#F1 #DutchGP #Colapinto pic.twitter.com/pDDywsj2zu — Carburando (@CarburandoTV) August 31, 2025

Frustración y bronca

Tras la carrera, Colapinto no ocultó su enojo: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos”. Por la radio expresó su frustración con un claro “la concha de la lora”. A pesar de la decepción, su actuación reafirma su talento en Fórmula 1 2025, dejando claro que el problema es la gestión de Alpine y no su conducción.

Piastri se alzó con el triunfo

La carrera estuvo dominada por Oscar Piastri, quien logró una victoria perfecta (fuente). Mientras Piastri celebraba, Colapinto volvió a demostrar que con un poco más de coordinación podría sumar puntos para Alpine y empezar a marcar presencia en la temporada 2025 de F1.

Ads

Puede interesarte