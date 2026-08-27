El sobreendeudamiento familiar se convirtió en una problemática que afecta a millones de hogares y que en la provincia de Buenos Aires alcanza a más de dos millones de bonaerenses. Con ese escenario como eje, se realizó una charla en el Auditorio de la Cámara de Diputados bonaerense para analizar las causas del fenómeno y debatir herramientas para asistir a las familias afectadas.

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El encuentro contó con un panel integrado por la diputada bonaerense Sofía Vannelli, el juez de Cámara de San Martín Claudio Fede, el diputado nacional Guillermo Michel y el legislador porteño Francisco Caporiccio. También participó el vicepresidente de la Cámara, Alexis Guerrera, quien dio la bienvenida a la actividad.

Durante la jornada se expusieron distintos datos que reflejan el crecimiento del problema. De acuerdo con un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) presentado por Vannelli, el 91,7% de los hogares mantiene al menos una deuda activa y el 76% de ellos no estaría en condiciones de afrontar sus pagos regularmente.

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El mismo relevamiento señala que existe un 12,9% de mora familiar en el sistema bancario y que la irregularidad de los créditos destinados a las familias se cuadruplicó en apenas un año. Además, la deuda bancaria típica de un hogar pasó de representar 1,5 salarios hace tres años a superar actualmente los 3,5 salarios.

CHARLA-DEBATE “FAMILIAS SOBREENDEUDADAS” 🗣️



En @HCDiputadosBA participé del conversatorio “Familias sobreendeudadas” junto a @dmvasco @MichelGuilleOK y @francaporiccio donde analizamos una realidad que golpea a millones de argentinos.



Hoy las familias no se endeudan para crecer… pic.twitter.com/x8WnSY7fMW — Sofi Vannelli (@SofiaVannelli) August 27, 2026

Qué propone Vannelli para enfrentar el sobreendeudamiento

Vannelli, que trabaja en un proyecto de ley para proteger a las familias bonaerenses sobreendeudadas, puso el foco en el crecimiento del crédito irresponsable y las prácticas abusivas de cobranza.

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Entre las medidas que analiza incorporar se encuentran una mayor obligación de las entidades de informar las condiciones de los créditos, el consentimiento informado y una evaluación documentada de la capacidad de pago. También plantea establecer límites sobre los montos que puedan afectar el mínimo necesario para la subsistencia.

La iniciativa contempla además restricciones a determinadas prácticas de las billeteras electrónicas, mecanismos para evitar el acoso durante las cobranzas y la obligación de comunicar formalmente el inicio de acciones judiciales.

Otro de los puntos es fortalecer el rol de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) como instancia gratuita y optativa de conciliación, con posibilidad de homologar acuerdos entre las partes.

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Michel apuntó contra la política económica nacional

Durante su exposición, Guillermo Michel cuestionó el argumento del Gobierno nacional de que el sobreendeudamiento constituye exclusivamente un problema entre privados.

“El gobierno nacional miente cuando dice que esto es un problema entre privados”, sostuvo el diputado, quien vinculó la situación con la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y con la desregulación de las tasas y comisiones de las entidades financieras a partir del DNU 70/2023.

Como alternativa, mencionó proyectos que buscan utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para refinanciar deudas menores bajo condiciones de tasas y plazos razonables.

También planteó suspender el débito automático de determinadas deudas a través de billeteras electrónicas cuando los fondos involucrados correspondan a prestaciones de la Seguridad Social.

A futuro, propuso avanzar hacia una plataforma digital estatal que integre los distintos sistemas de pago, tomando como referencia el modelo brasileño de PIX, con el objetivo de competir con las herramientas privadas y reducir costos para comerciantes y usuarios.

La experiencia de la Ciudad de Buenos Aires

Por su parte, Francisco Caporiccio explicó algunas de las medidas adoptadas en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la Ley 6.171, que permitió avanzar en acuerdos entre oficialismo y oposición.

Entre las herramientas implementadas se encuentra un registro de empresas incumplidoras, con la posibilidad de inhabilitar como prestamistas a aquellas que incurran en prácticas abusivas.

También destacó la creación de una línea de créditos de desendeudamiento familiar del Banco Ciudad, destinada a ampliar los plazos y reducir las tasas para quienes necesitan reestructurar sus compromisos.

“Las deudas estaban pegando en la dignidad”

El juez de Cámara de San Martín Claudio Fede aportó la mirada judicial sobre una problemática que, según explicó, llega cada vez con mayor frecuencia a los tribunales.

“Celebro el diálogo entre poderes, en el que podamos transmitir lo que recibimos cotidianamente en los juzgados”, sostuvo el magistrado, quien además es docente e investigador y coordinó el libro Consumidores Sobreendeudados.

Fede explicó que desde el ámbito judicial comenzaron a observarse cada vez más casos de pequeñas quiebras y familias sin herramientas legales adecuadas para afrontar sus deudas.

“Advertimos que esas deudas estaban pegando en el objeto principal de las personas que es la dignidad”, afirmó. En ese sentido, consideró que el Estado debe intervenir para dar respuesta a las situaciones en las que se encuentra comprometida la dignidad de las personas.

Tras las exposiciones, los integrantes del panel respondieron preguntas del público. De la actividad también participaron el defensor del Pueblo adjunto Walter Martello, el ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci, los exfuncionarios José Ignacio de Mendiguren y Ricardo Casal, además de senadores y diputados provinciales.