Tras varias semanas de negociaciones fallidas, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte público de colectivos alcanzaron un principio de acuerdo paritario que permitió evitar un paro de actividades y destrabar el conflicto salarial que amenazaba con afectar el servicio en todo el país.

Ads

El entendimiento se logró este viernes, durante una nueva audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde las partes acordaron un incremento salarial en tres tramos que llevará el salario básico de los choferes a poco más de 1,5 millones de pesos en abril.

Según trascendió, el aumento se aplicará de la siguiente manera: 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo, porcentajes que superan ampliamente la última propuesta empresarial, que rondaba apenas el 1%. El acuerdo ahora deberá ser homologado por las autoridades nacionales, con el aval de la Secretaría de Trabajo y del Ministerio de Economía.

Ads

Fuentes vinculadas a la negociación señalaron que el punto clave para destrabar el conflicto fue el compromiso del Ministerio de Economía de incorporar el mayor costo salarial a la estructura de gastos de las empresas, lo que permitiría afrontarlo mediante ajustes tarifarios o un refuerzo de los subsidios.

En paralelo, la Secretaría de Transporte anunció el inicio de una auditoría integral sobre el sistema SUBE, luego de una serie de denuncias y renuncias. Mientras se desarrolla ese proceso, se resolvió retener los subsidios a aquellas empresas en las que se detecten irregularidades.

Ads