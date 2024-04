El inicio del mes de abril trajo consigo una impactante sorpresa para los usuarios de Personal Flow, la empresa de servicios de telefonía celular y de cable e internet en hogares. Las facturas por el servicio se elevaron a valores astronómicos, convirtiéndose en un desafío financiero incluso para la clase media acomodada que solía disfrutar de este servicio.

Con boletas que oscilan entre los 50 mil y los 110 mil pesos, cientos de usuarios se vieron obligados a llamar a la empresa en busca de descuentos o, en su defecto, la cancelación del servicio. Esta situación generó una ola de indignación que se propagó rápidamente a través de las redes sociales.

"Harta de la estafa constante de @PersonalFlow_At", expresó la reconocida usuaria de Twitter @MarianaLestelle, reflejando el sentimiento generalizado de los usuarios afectados.

Además, la usuaria Rocío ∆nabel @dustland_fairy compartió su experiencia desagradable al intentar darse de baja el pasado 1 de abril. "Miren, así trata @PersonalFlow_At a clientes a los que pretenden cobrarles 83 mil pesos, teniendo un pedido de arreglo de Flow desde el MES DE MAYO DE 2023!!! Llamás para hacer el reclamo y te destratan y te dicen que sos maleducada porque los llamás estafadores", relató.

Incluso la exdiputada nacional por la provincia de Buenos Aires, María Luján Rey, quien actualmente se encuentra internada luchando contra el cáncer, expresó su descontento con el servicio de su telefonía celular. "Qué vergüenza @PersonalFlow_At, necesito cargar datos para poder seguir trabajando durante mi aislamiento y no me lo permiten. Quieren cambiarme el plan como si todos los meses fuera a estar internada!!! No pido nada raro, solo pagar los datos que necesito usar!", denunció Rey.

La indignación se intensificó aún más con los testimonios de usuarios como @gabrielcabb, quien recibió una factura de más de 100 mil pesos y expresó su frustración: "¿A ustedes les parece que me tenga que venir esto el internet y el cable? ¡Encima llamo a Personal Flow y no hay ninguna opción para atención al cliente! ¡No contestan! ¡Esto es un abuso!", concluyó.

COMPRO PALOMAS MENSAJERAS !!

Llegó cuenta de Personal Flow ... $ 55.000.

Alguien podrá parar esta locura ?? — Jorge, de Caballito (@Corcolino) April 5, 2024

Che @PersonalFlow_At me parece a mi o te fuiste un poco al carajo? pic.twitter.com/jWZoHfVxNj — Lic. Insomnio💚 (@FlorCitaV11) April 5, 2024

Uds ⁦@PersonalFlow_At⁩ están del bonete, no se puede robar con este descaro. pic.twitter.com/i2INEBtEsZ — Carlos Brigo (@carlosbrigo) April 4, 2024

Hola @PersonalFlow_At me podes explicar este aumento desmedido al servicio de SOLO internet en mi domicilio? Y asi sucesivamente en las 5 lineas de celulares que tengo mas el

Servicio de internet en mi comercio. Gracias pic.twitter.com/59qvN69S8y — Pi (@piamorna) April 2, 2024

Así me toma el pelo @PersonalAr @PersonalFlow_At @FlowMusic @Flow_ar @BAconsumidor quiero la baja del servicio.



Envié un mensaje 12:54 exponiendo porque no quiero un descuento.

16:32 solicito la baja y 18:13 un hola ? Nadie responde. pic.twitter.com/ekvNkk7MPj — Flor Garcia (@florsolgarcia) April 5, 2024

como van a cobrar 50 Lucas por mes ???? Ya averigüé con varios conocidos y nadie paga eso. Me devuelven la plata que me estuvieron robando YA y me van de baja @SerCablevision @PersonalFlow_At pic.twitter.com/7ynYvqXU3Z — Victorina Garnero † (@victorinapink) April 2, 2024