La crisis que atraviesa la industria del calzado volvió a golpear a la Provincia de Buenos Aires. En Las Flores, la empresa Coopershoes cerró definitivamente su planta ubicada en el Parque Industrial, luego de una serie de despidos que se profundizaron durante agosto.

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Según informó el sitio oficial de Uticra, organización sindical que representa a trabajadores de la industria del calzado, la firma concretó el cese total de sus operaciones y dejó sin empleo a los últimos 30 trabajadores que permanecían en el establecimiento.

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La situación marca un fuerte retroceso para una planta que llegó a emplear a alrededor de 150 personas durante sus períodos de mayor actividad y que en los últimos meses había reducido de manera significativa su dotación.

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El cierre también profundiza el escenario de dificultades que atraviesa el entramado productivo de Las Flores. La situación se suma a la reciente salida de Will Der, otra firma vinculada a la actividad industrial del distrito.

Desde el sector gremial y productivo vienen señalando como factores de preocupación la apertura de importaciones, la caída del consumo interno y el freno de la actividad industrial, un escenario que impacta especialmente en sectores como el calzado y pone en riesgo puestos de trabajo.

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