Un incendio forestal de grandes dimensiones se desató durante el mediodía de este miércoles entre los kilómetros 90 y 96, en la ruta nacional 12 en la zona del puente Zárate-Brazo Largo. Pero este jueves el fuego se reavivó y Defensa Civil y Bomberos de Campana, Exaltación de la Cruz y Zárate trabajan para combatirlo.

“El incendio está complicado. Ahora van a bajar dos HT con el Bambi, el helicóptero de la policía, a dar una mano, porque tenemos dos focos grandes, uno que es jurisdicción de Campana y el otro que es jurisdicción de Zárate”, detallaron desde la dotación de Bomberos en diálogo con LANOTICIA1.COM .

“Estamos trabajando conjuntamente con los bomberos Zárate y bomberos Campana y con un promedio de 25 brigadistas”, detalló en cuanto al personal abocado a la tarea desde este miércoles.

“El primer incendio, que es en el km 95, está más complicado por el tema del humo hacia la ruta. Y en el otro que estamos ahora, que venimos a verificar, que es en el km 106-105, no complica la ruta al humo”.

“Pero el otro sí, que es bastante complicado. Lo que hay es mucho humo y mucho fuego, y muchos pantanales. Toda la isla está acá”, informó el Bombero. En cuanto a este punto vale aclarar que por ahora no se redujo el tránsito, aunque las autoridades no descartan tomar esa medida si las condiciones no mejoran.