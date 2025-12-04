Las inundaciones que afectan desde comienzos del año a los campos y caminos rurales en el partido de Nueve de Julio provocaron un impacto económico profundo, que golpea a productores pero también a toda la sociedad.

Con el objetivo de dimensionar el daño y generar conciencia sobre cómo repercute en toda la cadena productiva la falta de obras hídricas adecuadas, la Sociedad Rural de 9 de Julio, la Agencia de Extensión Rural INTA 9 de Julio, el Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional Aapresid 9 de Julio–Casares elaboraron un informe detallado.

El trabajo señala que el distrito cuenta con 250.000 hectáreas agrícolas y 150.000 hectáreas ganaderas, de las que dependen alrededor de 3.000 actores vinculados al campo, entre productores, contratistas, prestadores de servicios, transportistas y empleados rurales.

El impacto productivo fue contundente: se redujo un 42% el área productiva, equivalente a 141.500 hectáreas agrícolas y 85.000 hectáreas ganaderas. Esto significó que se dejaran de producir unas 700.000 toneladas de granos en el distrito.

En términos económicos, las entidades estimaron que la facturación esperada para la campaña alcanzaba los 283,7 millones de dólares, pero finalmente se redujo a 169,7 millones. La pérdida asciende así a 113,9 millones de dólares. Además, el Estado Nacional se pierde de recaudar más de 30 millones de dólares.

Para dimensionar la magnitud de este golpe, las entidades expresaron que la caída económica equivale a:

La no venta de 4.665 autos Toyota Yaris

18 millones de bolsas de cemento

115.706 sueldos promedio del distrito

17.223 viajes menos de camiones al puerto