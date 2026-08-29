Las Leonas volvieron a hacer historia. La Selección argentina de hockey sobre césped femenino se consagró campeona del mundo por tercera vez después de derrotar a Países Bajos en una definición inolvidable, disputada en territorio neerlandés. Y dos jugadoras bonaerenses tuvieron un papel decisivo en la consagración: María José Granatto, de La Plata, y Sofía Cairó, de Moreno.

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Argentina perdía 1-0 y parecía que el título quedaba nuevamente en manos de las grandes dominadoras del hockey mundial. Pero Las Leonas reaccionaron cuando más lo necesitaban. A los nueve minutos del último cuarto, Granatto aprovechó un rebote tras un córner corto y marcó el 1-1, un gol que cambió por completo la historia de la final.

El empate llevó la definición a los shootouts, donde apareció nuevamente una protagonista bonaerense. Sofía Cairó tuvo la enorme responsabilidad de ejecutar el último penal y no falló: convirtió el remate que desató el festejo argentino y aseguró la tercera estrella mundial para Las Leonas.

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No es la primera vez que Cairó aparece en una definición decisiva. En los Juegos Olímpicos de París 2024 también había convertido el penal que le dio a Argentina la medalla de bronce frente a Bélgica.

¡GOL DE LAS LEONAS A MINUTOS DEL FINAL DEL 4Q! SÉPTIMO CÓRNER CORTO Y MAJO GRANATTO MARCÓ EL 1-1 DE ARGENTINA ANTE PAÍSES BAJOS.



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De La Plata y Moreno al techo del mundo

Para María José Granatto, la consagración tiene un significado especial. La platense nació en la ciudad de La Plata y se formó en el Santa Bárbara Hockey Club, desde donde llegó a convertirse en una de las grandes figuras de Las Leonas.

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A los 31 años, Granatto ya tenía una extensa trayectoria con la camiseta argentina y había sido elegida mejor jugadora del Mundial 2022, cuando Las Leonas terminaron como subcampeonas. Esta vez, en cambio, tuvo la revancha perfecta: marcó el gol que mantuvo con vida a Argentina en la final y terminó levantando la Copa del Mundo.

Del otro lado está Sofía Cairó, una de las grandes representantes del hockey del Oeste bonaerense. La jugadora nació en Buenos Aires, pero está fuertemente identificada con Moreno y el Club y Biblioteca Mariano Moreno, donde comenzó a jugar al hockey a los seis años y continúa desarrollando su carrera a nivel de clubes.

La propia jugadora ha contado que el club de Moreno es "su club de toda la vida" y que la acompañó durante todo el camino que la llevó desde los seleccionados juveniles hasta Las Leonas.

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🇦🇷🏆 ¡¡SON HISTORIA PURA!! ¡SOFI CAIRO MARCÓ SU PENAL Y LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO POR TERCERA VEZ EN SU HISTORIA! ¡LA TERCERA ESTRELLA LLEGÓ PARA EL HOCKEY FEMENINO! 🇦🇷🏆



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Una tercera estrella con sabor a revancha

El título tiene además un enorme valor histórico para Las Leonas. Argentina volvió a conquistar un Mundial después de 16 años y alcanzó las tres estrellas, tras los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.

Y el escenario no podía ser más desafiante: enfrente estuvo Países Bajos, vigente campeón y una de las grandes potencias históricas de la disciplina. Además, la final se disputó en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, en territorio neerlandés.

La historia tuvo todos los condimentos: desventaja, reacción en el último cuarto, empate agónico, penales y dos bonaerenses en los momentos determinantes.

Granatto apareció para mantener vivo el sueño. Cairó tuvo la última palabra. Y Las Leonas volvieron a ser campeonas del mundo.