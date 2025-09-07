El dirigente de la alianza La Libertad Avanza y titular de PAMI en Olavarría, Guillermo Lascano, denunció maniobras para confundir al electorado.

Con un video que publicó en sus redes sociales, Lascano mostró como la boleta de la alianza La Libertad Avanza que lleva a Nicolas Zampini y Alejandro Speroni fue mezclada con la de Unión y Libertad que tiene como candidatos a Mario Tordelli y Daltón Jauregui. Ambas boletas son de color violeta y se diferencian por mínimos detalles más allá del nombre y foto de los candidatos.

El candidato Jauregui contestó con una chicana a la acusación de Lascano sobre la maniobra.

“Guillermo querido, sepáralas bien. Fijate que las nuestras no dice 3%”, le escribió en los comentarios a su publicación. A lo que Lascano replicó nuevamente: “vos me querés decir que es lo que te dieron para prestarte a esta paparruchada".

