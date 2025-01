En el marco de la primera Conferencia de Verano que brindó Axel Kicillof este jueves en Sierra de la Ventana, el titular de Banco Provincia, Juan Cuattromo anunció novedades para usuarios de Cuenta DNI y detalló sobre todos los beneficios que ofrece para esta temporada.

“Siempre contamos que el desafío es que en cada uno de los puntos de la provincia se conozca esta herramienta y hoy creo que cualquiera que tenga la oportunidad de viajar en vacaciones por nuestra extensa provincia va a encontrar estos beneficios”, anunció el presidente de la banca bonaerense.

Todos los días durante el verano 30% de descuento en balnearios

20% en comercio de cercanía para la compra de alimentos,

35% de descuento en carnicerías dos sábados (11 y 25 de enero) al mes,

,40% de descuento en ferias, clubes, universidades y otros, mercados bonaerenses

Beneficios con tarjeta de crédito del Banco Provincia

Los comercios que no son del rubro alimentos, que es donde no aplica el descuento del 20%, con la tarjeta de crédito van a poder pagar en tres cuotas sin interés en los comercios que no son de alimentos con tarjeta Visa y tarjeta Mastercard.

“En cuenta DNI todos los que tengan tarjetas del banco las pueden sumar a la aplicación, solo tienen que tocar dos botones para que quede vigente”, aclaró Cuattromo.

¿Cómo adhiero mis tarjetas a Cuenta DNI?

Ingresá a la app y en "Otras funcionalidades" seleccioná "Tarjetas".

Tocá el número de tarjeta que quieras incorporar, seleccioná la marca y completá el nombre tal como figura en tu tarjeta y el código de seguridad

Por último, presioná el botón "Vincular tarjeta" y ¡Listo, tarjeta adherida!

Beneficios para el sector turístico

El alojamiento se podrá pagar hasta en 15 cuotas sin interés y 4 en balnearios. “Porque entendemos que también hay que generar acciones importantes con el sector turismo, a esto lo empezamos a trabajar en diciembre, para que la opción esté disponible”, explicó el presidente del Banco Provincia.

😉 El verano en la Provincia se disfruta más con nuestras tarjetas de crédito: 6 y 15 cuotas sin interés en hoteles y alojamientos y 4 en balnearios.



🔗 Más info: https://t.co/JqPOXaD8wk pic.twitter.com/50we0ojqZS — Banco Provincia (@bancoprovincia) January 15, 2025

Una política de inclusion financiera para usuarios no clientes

“La solución financiera que vamos a estar empezando a trabajar ahora, novedosa para nosotros, para el Banco por su historia, es para los clientes que utilizan cuenta DNI, pero sobre los que nosotros no tenemos ninguna información adicional”, explicó Cuattromo.

”Cuenta DNI tiene una ventaja que es, la bajás con el celular, la abrís y empezás a usarla. No tenés que ir a hacer ningún trámite al Banco. Entonces, solo vemos los consumos que hacen”, añadió y detalló que son casi 2 millones de usuarios los que se identificaron en esta situación.

“A lo largo de estos meses les vamos a estar haciendo una oferta de un crédito personal, que lo van a poder contratar directamente desde el celular, que tiene la particularidad, la característica que distingue al Banco Provincia, que tenemos las tasas y, fundamentalmente las cuotas, más baratas de todo el sistema financiero”, subrayó.

Y en esa línea valoró: “Estas innovaciones tecnológicas esconden costos ocultos, sobre tasas, sobre cargos, la gente queda en una situación de fragilidad. Nosotros lo vamos a hacer 100% digital, pero lo vamos a hacer con condiciones de banca pública y cuidando a nuestra gente”.