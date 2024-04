Entre noviembre del 2023 y febrero de este año se registró un aumento del 145% en los medicamentos, “la mayoría son recetados” y “se están discontinuando el uso de medicamentos para tratamientos para la hipertensión arterial, para la prediabetes, para la diabetes, para enfermedades respiratorias”, detallaron desde el sector farmacéutico.

En la jornada en la que Manuel Adorni destacó la labor del ministro de Salud, Mario Russo, y la definió como “exquisita” en referencia al manejo que hace la cartera en la prevención y combate del dengue, el director del Centro de Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), Rubén Sajem, apuntó contra la política sanitaria nacional.

“Se han producido aumentos muy altos, muy grandes en medicamentos desde noviembre en adelante. Aumentos que son absolutamente descontrolados, injustificados, que están 52 puntos por encima de la inflación”, detalló en una entrevista brindada este miércoles en Radio Con Vos.

“Es decir, los medicamentos desde noviembre hasta ahora han aumentado un 145%, mientras la inflación en el mismo periodo aumentó solamente el 93%” agregó al tiempo que destacó que “en todos los países del mundo se regula el precio de los medicamentos, los laboratorios lo aumentan lo que quieren y los pacientes, las órganos sociales, las pagas, tienen que pagar lo que los laboratorios fijan para sus medicamentos”.

“Porque sí, todos los países regulan los precios, incluso los más liberales, ¿por qué? Porque ya se sabe que las leyes del mercado, la ley de la oferta y la demanda, la competencia de precios, no funciona en cuanto a medicamentos. No funciona porque no hay un consumidor que pueda demorar la compra, elegir demasiado qué comprar”.

“Entonces no hay un consumidor que ejerce un derecho. Alguien se tiene que poner del lado del consumidor contra los precios abusivos y los países más liberales inclusive lo hacen. Y detalló: “Como Estados Unidos, Luxemburgo, Austria, Irlanda, Reino Unido, tienen distintos mecanismos. Multas positivas cuando los medicamentos aumentan por sobre la inflación, multas en los laboratorios, dejan de recibir beneficios impositivos”

Y puntualizó: “Por ejemplo en Estados Unidos está pasando, Estados Unidos está importando medicamentos de Canadá porque cuestan la mitad y lo hace incluso contra su propia industria farmacéutica”. Y señaló que la falta de regulación en el país “ha provocado que la gente deje de usar los medicamentos”.

“Estamos detectando que hay 11 millones de unidades de medicamentos que no se están usando, de tratamientos caídos, el 70% de ellos, es decir, la mayoría para medicamentos recetados, para enfermedades crónicas, y esto es algo que genera una alerta importante a lo que no se le está dando respuesta”, expresóy agregó: "Eso sí es algo muy serio y no se le puede seguir dejando de prestarle atención. Y eso hay que atenderlo”.

“Mi experiencia de 30 años en el rubro farmacéutico, me permite decirte que los laboratorios cuando pueden aumentar, aumentan. Maximizan su rentabilidad, generan un colchón, previendo que después puedan haber regulaciones. Pero si los dejan aumentar, aumentan, porque son empresas que buscan rentabilidad. Imponen sus marcas y las venden 3, 4 veces más caras que otras marcas. Ese es el motivo”, explicó.

Y reflexionó: “Pero acá hay un aumento que no dejemos de apreciar la magnitud. Un 145% en 4 o 5 meses, cuando la gente no tiene plata para comprar los medicamentos. Entonces, acá al laboratorio no le importa si la gente puede comprar sus medicamentos o no, porque no es el encargado de las políticas sanitarias”.

“El laboratorio aumenta un 50% por sobre la inflación, nosotros tenemos medido que disminuyó un 16% la compra, pero al laboratorio le queda rentabilidad porque se aumentó un 53% e igual le cierra. Pero lo que no le cierra es a la gente que no está pudiendo comprar sus medicamentos para tratamientos crónicos, no le cierra el sistema de salud porque después va a tener que atender a esa gente cuando tenga un problema mayor en el futuro”, explicó-

En ese marco especificó que “los tratamientos farmacológicos son preventivos y realmente no se entiende y es inexplicable que hayan pasado 5 meses y que no se haya intervenido, no se haya conversado con los laboratorios. Porque, a ver, el gobierno anterior mantenía más o menos en línea los precios de los medicamentos con la inflación. No ejercía tantas regulaciones como las que mencionamos que hay en otros países, pero conversaba con los laboratorios”.

Y recordó sobre el período anterior de Gobierno: “Cuando se informaba a través de observatorios de medicamentos o de las propias obras sociales que aumentaban demasiado los medicamentos, la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Salud, se reunía con los laboratorios que hasta octubre del 2023 estaban en línea con la inflación".

"No estaban abajo de la inflación. Estaban 3 puntos arriba de la inflación, está en nuestro informe. Ahora, desde noviembre hasta acá no hay regulación, no hay observación de precios y van a seguir aumentando”, finalizo Sajem.