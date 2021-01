Por Ramiro Pablo Gómez

El "toque de queda” nocturno que decretará el gobierno nacional volvió a ensanchar la “grieta” social, político y mediática. Para salirnos de ese River – Boca, de esa discusión “a los gritos”, analizaremos la medida en el contexto que sucede, una pandemia mundial. Desde ahí, estableceremos la razonabilidad (o no) de la decisión mediante la comparamos con el resto del mundo, la situación epidemiológica nacional y los ganadores y perdedores de un partido que contra el COVID está perdido desde el principio.

¿Qué pasa en otro países latinoamericanos y europeos?

Dentro de América Latina, Perú, Chile y Colombia lo aplican con diferentes horarios aunque, según el nivel de ocupación de camas, hay regiones que lo dispusieron entre las 20.00 y las 05.00. Los presidentes de estos países se ubican ideológicamente del centro a la derecha.

En Europa, España prohibió la actividad nocturna desde el 25 de octubre entre las 23.00 y las 06.00. En Italia, desde el 06 d noviembre, entre las 22.00 y las 05.00. En Francia desde el 15 de diciembre, entre las 18.00 y las 06.00.

"Aprobamos de nuevo el estado de alarma porque es la herramienta más eficaz para frenar la curva de contagios y mantener a raya el virus", dijo el presidente español Pedro Sánchez en octubre pasado.

Desde este punto de vista, la decisión de Alberto Fernández, no parece ser la de un presidente trasnochado sino, más bien, una medida que está geopolíticamente aplicada en países con igual o mayor desarrollo económico y sanitario que el nuestro.

"El toque de queda permite limitar las interacciones sociales que puede haber en el ámbito privado. Sabemos que es ahí donde el virus se expande más. Adelantando el toque de queda limitamos aún más los encuentros", dijo el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal cuando lo extendieron a las 18.00.

¿Por qué se aplica un toque de queda nocturno?

A esta altura de la pandemia sabemos que el coronavirus es altamente contagioso y circula con la gente. Basta con que haya aglomeración, poca distancia física y relajamiento de los cuidados para que se transmita entre las personas. Ese contexto se da en las fiestas clandestinas, reuniones social y privadas. La medida nocturna apunta a desalentar esos encuentros sanitariamente prohibidos pero también la circulación general.

Algunos sostienen que, para burlar el decreto, las fiestas se podrían hacer durante el día. Eso es posible pero no es lo que está sucediendo en la realidad concreta. Ni acá, ni en Perú, ni en Francia. Si llegasen a cambiar a un horario diurno será otra “la solución”.

Situación Sanitaria Argentina

Hace tres semanas que la curva epidemiológica viene en ascenso sostenido. Con la experiencia vista en los países europeos o Estados Unidos sabemos que hay segundas y terceras olas de COVID.

La curva nacional tuvo su primer pico entre fines de octubre y noviembre para descender con la llegada del calor. Como sucedió en los países donde el COVID pegó antes, el “veranito”, dura poco. Desde mediados de diciembre que los contagios aumentan y, en un lapso más corto que antes, está llegando a los niveles de ese primer pico.

Si la sociedad argentina “se relaja”, si los jóvenes se reúnen en masa, si las reuniones sociales se multiplican y hay circulación turística, no hay razones para que esa curva baje. La única manera es tomar medidas que cambien esta ecuación.

La famosa responsabilidad individual no funcionó en su totalidad. No es el "argentino" el que no la respectó sino el ser humano contemporáneo ya que el toque de queda se aplica, por los mismos motivos, en diferentes puntos del planeta.

Ganadores

Si la curva se ameceta o baja los ganadores serán los grupos de riesgo, adultos mayores y personal médico ya que pasarán con menor tensión lo que queda de la pandemia.

Perdedores

Dentro de este grupo ubicamos a los jóvenes que no se consideran parte del problema, y por lo tanto, aceptaran (o no) la medida a regañadientes; al sector gastronómico que deberá “aguantar” un poco más con menos recursos; a los destinos turísticos que serán menos atractivos con más prohibiciones y a la actividad cultural que habia empezado a abrir los telones nocturnos.