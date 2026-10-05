En septiembre, las ventas minoristas pyme registraron una suba real del 0,3% interanual, mientras que cayeron un 1,2% respecto de agosto. En lo que va del año la retracción acumulada es del 2,1%, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came)

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Y añadió: “El comportamiento comercial durante septiembre estuvo marcado por la convivencia entre una recuperación interanual marginal y la persistencia de una demanda fragmentada, orientada esencialmente a compras cotidianas y de bajo valor. El freno intermensual de septiembre frente a agosto respondió a la finalización de los picos de ventas festivos y escolares del octavo mes del año, junto con la pérdida de dinamismo en los ingresos disponibles de los hogares y los límites en el endeudamiento con tarjetas”.

Según Came, si bien el cambio de estación impulsó consultas y operaciones específicas vinculadas a la primavera, las familias mantuvieron una marcada cautela presupuestaria, concentrando sus desembolsos en reposiciones necesarias y postergando consumos de mayor envergadura.

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