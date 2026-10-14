La senadora bonaerense Laura Clark cuestionó los cambios en el régimen de Zona Fría y advirtió sobre el impacto que tendrá en las tarifas de gas. Según señaló, la medida afectará a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires, donde alrededor de 1,24 millones de hogares dejarán de recibir el beneficio.

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En ese sentido, sostuvo que los usuarios comenzarán a pagar facturas entre un 30% y un 50% más caras. Clark defendió el régimen al considerar que es esencial para las localidades alcanzadas y aclaró que no se trata de un subsidio convencional, sino de una tarifa diferenciada que contempla las condiciones geográficas y la cantidad de días con bajas temperaturas.

La legisladora también cuestionó el aumento del precio de las garrafas y vinculó la situación con las medidas económicas del Gobierno nacional. Según expresó, los costos se incrementaron a partir de los ajustes que, afirmó, el Ejecutivo debió realizar a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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“El ajuste vuelve a caer sobre nuestro pueblo y en los hogares con una elevada factura de gas”, sostuvo Clark. Además, cuestionó los cambios en el fondo fiduciario que financia el régimen y consideró que la medida también tiene implicancias sobre el federalismo y los mecanismos de solidaridad entre las distintas regiones del país.

En sus críticas, la senadora apuntó contra Diego Santilli por las gestiones para reunir los votos necesarios para avanzar con la modificación. Según manifestó, esas negociaciones implicaron una ruptura de un pacto social, democrático, federal y solidario. También cuestionó lo que definió como una intención de desmantelar el Estado y el sistema de protección social.

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Clark recordó que el proyecto original del régimen había sido impulsado en 2021 por el entonces diputado nacional Máximo Kirchner. Al defender aquella iniciativa, planteó que un país productor de gas debería garantizar condiciones más justas para sus habitantes y permitir que los beneficios de sus recursos naturales lleguen a la población.

Por último, la legisladora advirtió sobre las dificultades que atraviesan las familias para cubrir sus necesidades básicas. “Es imposible ajustarse a la canasta alimentaria”, afirmó, y alertó sobre el impacto de la crisis económica en la salud mental, con situaciones de depresión y hogares que no encuentran cómo afrontar los gastos cotidianos.

Frente a ese escenario, Clark consideró necesario construir una alternativa política que permita recuperar las expectativas y concluyó: “El proceso tiene que mostrar esperanzas”.