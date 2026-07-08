La Justicia le concedió la prisión domiciliaria a Claudio Uberti, el exfuncionario de los gobiernos kirchneristas condenado por el caso de la denominada "valija" del empresario venezolano Guido Antonini Wilson. La medida fue otorgada por razones de salud y por las amenazas que aseguró haber recibido durante su detención en el penal de Ezeiza.

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Uberti cumplía una condena de cuatro años y medio de prisión por el ingreso al país de US$ 800.000 en 2007, dinero que la Justicia consideró destinado a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia parcial.

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En el fallo, los magistrados consideraron el grave deterioro de la salud del exfuncionario y el "terror" permanente que, según la resolución, padecía en prisión por su condición de imputado colaborador. Durante su detención, Uberti había denunciado reiteradas amenazas de muerte.

Además de la condena por el caso Antonini Wilson, Uberti es uno de los imputados en la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, donde declaró como arrepentido y aportó información sobre el presunto sistema de recaudación ilegal durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quien figura entre las principales acusadas en ese expediente. Con la resolución judicial, continuará cumpliendo la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, con monitoreo mediante una tobillera electrónica.

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