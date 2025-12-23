La sargento Leticia Medina, integrante del Comando de Patrullas de Avellaneda, recibió el alta médica luego de permanecer diez días internada tras haber sido baleada en un violento enfrentamiento armado con delincuentes en el partido de Lanús, según informó DiarioConurbano.

El hecho ocurrió el pasado 9 de diciembre, cuando tres ladrones robaron un Fiat Cronos en la zona de Alto Avellaneda y escaparon a toda velocidad. Tras una persecución policial, el vehículo terminó chocando en la intersección de Salta y Pringles, en Lanús Este, donde se desató un intenso tiroteo.

En medio del enfrentamiento, Medina recibió un disparo en la axila derecha que le perforó un pulmón. Fue trasladada de urgencia al Hospital Vecinal de Lanús, donde fue intervenida quirúrgicamente y permaneció internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

Los tres agresores, de entre 17 y 19 años, fueron detenidos tras el hecho. Según se informó, dos de ellos también resultaron heridos, aunque se encuentran fuera de peligro.

Con el correr de los días y gracias al rápido accionar médico, la evolución de la oficial fue favorable. Finalmente, los profesionales decidieron otorgarle el alta, por lo que continuará su recuperación de manera ambulatoria, acompañada por su familia y bajo control médico.

